Гонконгская TPV остановила работу завода по сборке телевизоров в Ленобласти

По мнению председателя общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталия Манкевича, дело не в санкционных рисках, а в пересмотре бизнес-стратегии на российском рынке в условиях конкуренции. Манкевич не исключил, что TPV Technology решила отказаться от борьбы с более популярными брендами из Китая с учетом того, что российский рынок не был приоритетным для гонконгской компании.