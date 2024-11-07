Гонконгская TPV остановила работу завода по сборке телевизоров в Ленобласти
Гонконгская компания TPV Technology остановила работу завода по сборке телевизоров Philips, Sony, Sharp и др. в Шушарах Ленинградской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей электроники.
По данным издания, производство на предприятии было прекращено в конце октября. Собеседник «Коммерсанта» пояснил, что работу завода остановили в связи с угрозой вторичных санкций со стороны США и Евросоюза (ЕС). Еще одной причиной стали сложности с оплатой компонентов через Китай.
Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал, что на сегодняшний день китайская компания решает вопрос о распродаже остатков готовой продукции и комплектующих. Он отметил, что после ухода TPV Technology гарантийное и сервисное обслуживание сохранится в полном объеме.
По мнению председателя общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталия Манкевича, дело не в санкционных рисках, а в пересмотре бизнес-стратегии на российском рынке в условиях конкуренции. Манкевич не исключил, что TPV Technology решила отказаться от борьбы с более популярными брендами из Китая с учетом того, что российский рынок не был приоритетным для гонконгской компании.
TPV Technology – гонконгский производитель телевизоров и мониторов. В 2004 г. Philips продала TPV контрольный пакет акций в подразделении по производству мониторов для персональных компьютеров. В 2011 г. компании договорились о передаче TPV бизнеса по производству телевизоров Philips. В середине 2011 г. TPV Technology запустила производство телевизоров иностранных марок в Ленинградской области. Сумма инвестиций компании составила около $30 млн, а мощность предприятия – до 3,5 млн телевизоров в год.