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Гонконгская TPV остановила работу завода по сборке телевизоров в Ленобласти

Ведомости

Гонконгская компания TPV Technology остановила работу завода по сборке телевизоров Philips, Sony, Sharp и др. в Шушарах Ленинградской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей электроники.

По данным издания, производство на предприятии было прекращено в конце октября. Собеседник «Коммерсанта» пояснил, что работу завода остановили в связи с угрозой вторичных санкций со стороны США и Евросоюза (ЕС). Еще одной причиной стали сложности с оплатой компонентов через Китай.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал, что на сегодняшний день китайская компания решает вопрос о распродаже остатков готовой продукции и комплектующих. Он отметил, что после ухода TPV Technology гарантийное и сервисное обслуживание сохранится в полном объеме.

По мнению председателя общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталия Манкевича, дело не в санкционных рисках, а в пересмотре бизнес-стратегии на российском рынке в условиях конкуренции. Манкевич не исключил, что TPV Technology решила отказаться от борьбы с более популярными брендами из Китая с учетом того, что российский рынок не был приоритетным для гонконгской компании.

TPV Technology – гонконгский производитель телевизоров и мониторов. В 2004 г. Philips продала TPV контрольный пакет акций в подразделении по производству мониторов для персональных компьютеров. В 2011 г. компании договорились о передаче TPV бизнеса по производству телевизоров Philips. В середине 2011 г. TPV Technology запустила производство телевизоров иностранных марок в Ленинградской области. Сумма инвестиций компании составила около $30 млн, а мощность предприятия – до 3,5 млн телевизоров в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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