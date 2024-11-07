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Шохин: бизнес ожидает снижения ключевой ставки для запуска инвестпроектов

Ведомости

Российские компании откладывают запуск инвестиционных проектов из-за высокой ключевой ставки. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске.

«Многие планируют их запуск [инвестпроектов] после 2025 г., поскольку ЦБ обещает, что со второй половины следующего года начнется снижение ключевой ставки», – сказал он.

Сейчас компании отмечают снижение доступности финансирования по всем источникам для реализации инвестиционных программ, добавил глава союза. Он призвал Банк России и правительство страны вернуться к ряду мер поддержки бизнеса.

Шохин сообщил, что более половины компаний – членов РСПП планируют в течение ближайших трех лет реализацию инвестпроектов, которые прежде всего относятся к технологическому суверенитету и направлены на выпуск инновационной продукции, а также рост производительности труда.

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% на заседании 25 октября. Тогда совет директоров ЦБ рассматривал три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%. Предметно обсуждался шаг в 100 и 200 б. п., говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания. Вариант сохранения ставки не рассматривался и никем не предлагался, отметила она.

ЦБ ожидает, что ниже двузначного уровня ключевая ставка опустится только к 2027 г. Набиуллина допустила повышение ставки в декабре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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