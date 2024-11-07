Шохин: бизнес ожидает снижения ключевой ставки для запуска инвестпроектов
Российские компании откладывают запуск инвестиционных проектов из-за высокой ключевой ставки. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске.
«Многие планируют их запуск [инвестпроектов] после 2025 г., поскольку ЦБ обещает, что со второй половины следующего года начнется снижение ключевой ставки», – сказал он.
Сейчас компании отмечают снижение доступности финансирования по всем источникам для реализации инвестиционных программ, добавил глава союза. Он призвал Банк России и правительство страны вернуться к ряду мер поддержки бизнеса.
Шохин сообщил, что более половины компаний – членов РСПП планируют в течение ближайших трех лет реализацию инвестпроектов, которые прежде всего относятся к технологическому суверенитету и направлены на выпуск инновационной продукции, а также рост производительности труда.
Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% на заседании 25 октября. Тогда совет директоров ЦБ рассматривал три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%. Предметно обсуждался шаг в 100 и 200 б. п., говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания. Вариант сохранения ставки не рассматривался и никем не предлагался, отметила она.
ЦБ ожидает, что ниже двузначного уровня ключевая ставка опустится только к 2027 г. Набиуллина допустила повышение ставки в декабре.