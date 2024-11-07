Шохин: бизнес ожидает снижения ключевой ставки для запуска инвестпроектов

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% на заседании 25 октября. Тогда совет директоров ЦБ рассматривал три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%. Предметно обсуждался шаг в 100 и 200 б. п., говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания. Вариант сохранения ставки не рассматривался и никем не предлагался, отметила она.