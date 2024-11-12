РБК: московский Рижский вокзал оценили в 1 млрд рублей

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов в интервью «Коммерсантъ FM» говорил, что покупатель Рижского вокзала «найдется, и он, скорее всего, переоборудует здание под очередной фуд-молл». По его словам, в случае если РЖД перестает эксплуатировать здание вокзала, то это означает и то, что расположенные возле вокзала железнодорожные пути тоже могут быть использованы под другое назначение.