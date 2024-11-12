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РБК: московский Рижский вокзал оценили в 1 млрд рублей

Ведомости

РЖД оценили Рижский вокзал в 1 млрд руб. в сделке по его продаже, пишет РБК со ссылкой на источники.

Возможный покупатель вокзала и сроки реализации сделки не уточняются.

Вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже Рижского вокзала был включен в повестку совета директоров еще в сентябре. Рижский вокзал был открыт после реконструкции 1 сентября этого года.

Станция «Москва-Рижская» закрылась на реконструкцию с 1 марта 2023 г. В ходе работ там провели переустройство путей для запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), а также внедрили цифровую систему управления движением для повышения надежности железнодорожной автоматики.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов в интервью «Коммерсантъ FM» говорил, что покупатель Рижского вокзала «найдется, и он, скорее всего, переоборудует здание под очередной фуд-молл». По его словам, в случае если РЖД перестает эксплуатировать здание вокзала, то это означает и то, что расположенные возле вокзала железнодорожные пути тоже могут быть использованы под другое назначение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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