РБК: московский Рижский вокзал оценили в 1 млрд рублей
Возможный покупатель вокзала и сроки реализации сделки не уточняются.
Вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже Рижского вокзала был включен в повестку совета директоров еще в сентябре. Рижский вокзал был открыт после реконструкции 1 сентября этого года.
Станция «Москва-Рижская» закрылась на реконструкцию с 1 марта 2023 г. В ходе работ там провели переустройство путей для запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), а также внедрили цифровую систему управления движением для повышения надежности железнодорожной автоматики.
Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов в интервью «Коммерсантъ FM» говорил, что покупатель Рижского вокзала «найдется, и он, скорее всего, переоборудует здание под очередной фуд-молл». По его словам, в случае если РЖД перестает эксплуатировать здание вокзала, то это означает и то, что расположенные возле вокзала железнодорожные пути тоже могут быть использованы под другое назначение.