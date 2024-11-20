Вадим Яковлев из «Газпром нефти» может стать первым зампредом в «Новатэке»
Бывший топ-менеджер «Газпром нефти» Вадим Яковлев может стать первым зампредом правления «Новатэка». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, он возьмет под контроль геологоразведку, добычу, эксплуатацию и переработку. При этом в компании комментировать возможное назначение отказались.
В апреле стало известно, что Яковлев, который курировал блок разведки и добычи, ушел из «Газпром нефти». Он сообщил об этом сотрудникам 4 апреля. По словам собеседника «Ведомостей», решение Яковлева не было спонтанным – он принял его еще в прошлом году. Вместо него разведку и добычу начнет курировать Антон Джалябов.
Чистая прибыль «Газпром нефти» за прошлый год сократилась на 14% и составила 641 млрд руб. (что сопоставимо с прибылью материнской компании), выручка выросла на 3% до 3,52 трлн руб., скорректированная EBITDA снизилась на 6,8% до 1,32 трлн руб.
11 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Арктик СПГ – 2» и «Ямал СПГ» могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации.
В феврале «Новатэк» объявил результаты по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль компании в этот период составила 469,49 млрд руб. Данных за 2022 г. компания не представила. В сравнении с 2021 г. чистая прибыль увеличилась почти в шесть раз. Общая годовая выручка достигла 1,37 трлн руб. – на 91,13% выше, чем за 2021 г.