В новый оборонный консорциум в США могут войти OpenAI, SpaceX и Scale Al
Крупнейшие американские компании в сфере оборонных технологий Palantir и Anduril обсуждают примерно с десятком конкурентов создание нового крупного консорциума, в переговорах в том числе участвуют производитель космической техники SpaceX, разработчик ChatGPT OpenAI и специализирующаяся на разработках в области искусственного интеллекта группа Scale AI. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
О достижении соглашений с рядом технологических групп планируется объявить уже в январе. Ожидается, что новый консорциум будет участвовать в тендерах от правительства США и сможет перехватить большую часть оборонного бюджета в размере $850 млрд у ставших постоянными подрядчиков – Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.
FT отмечает, что вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также геополитическая напряженность между США и Китаем усилили зависимость американских властей от технологических компаний, разрабатывающих решения в области ИИ, которые могут быть использованы в военных целях, и привлекли инвесторов в этот сектор. В частности, за последний год цена акций Palantir взлетела на 300%. В то же время такие традиционные военно-промышленные компании, как Lockheed Martin, Raytheon и Boeing, подвергаются критике за медлительность и дороговизну разработок, пишет FT.
В августе Пентагон сообщил на своем сайте, что в 2024 финансовом году объемы иностранных военных продаж уже превысили $80 млрд и могут достичь $100 млрд к концу года. В прошлом финансовом году продажи оружия достигли $66,2 млрд, а в 2022 г. – $49,7 млрд. По данным ведомства, интерес к американскому оружию вырос после начала специальной военной операции России на Украине в 2022 г.
По прогнозам Vertical Research Partners, к 2026 г. 15 ведущих оборонных подрядчиков получат $52 млрд, писала FT в августе этого года. Показатель вдвое превышает совокупный денежный поток на конец 2021 г. Из них пять ведущих подрядчиков оборонной промышленности США получат $26 млрд, что также вдвое превышает показатель 2021 г.