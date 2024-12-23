В новый оборонный консорциум в США могут войти OpenAI, SpaceX и Scale Al

FT отмечает, что вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также геополитическая напряженность между США и Китаем усилили зависимость американских властей от технологических компаний, разрабатывающих решения в области ИИ, которые могут быть использованы в военных целях, и привлекли инвесторов в этот сектор. В частности, за последний год цена акций Palantir взлетела на 300%. В то же время такие традиционные военно-промышленные компании, как Lockheed Martin, Raytheon и Boeing, подвергаются критике за медлительность и дороговизну разработок, пишет FT.