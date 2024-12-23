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В новый оборонный консорциум в США могут войти OpenAI, SpaceX и Scale Al

Ведомости

Крупнейшие американские компании в сфере оборонных технологий Palantir и Anduril обсуждают примерно с десятком конкурентов создание нового крупного консорциума, в переговорах в том числе участвуют производитель космической техники SpaceX, разработчик ChatGPT OpenAI и специализирующаяся на разработках в области искусственного интеллекта группа Scale AI. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

О достижении соглашений с рядом технологических групп планируется объявить уже в январе. Ожидается, что новый консорциум будет участвовать в тендерах от правительства США и сможет перехватить большую часть оборонного бюджета в размере $850 млрд у ставших постоянными подрядчиков – Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.

FT отмечает, что вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также геополитическая напряженность между США и Китаем усилили зависимость американских властей от технологических компаний, разрабатывающих решения в области ИИ, которые могут быть использованы в военных целях, и привлекли инвесторов в этот сектор. В частности, за последний год цена акций Palantir взлетела на 300%. В то же время такие традиционные военно-промышленные компании, как Lockheed Martin, Raytheon и Boeing, подвергаются критике за медлительность и дороговизну разработок, пишет FT.

В августе Пентагон сообщил на своем сайте, что в 2024 финансовом году объемы иностранных военных продаж уже превысили $80 млрд и могут достичь $100 млрд к концу года. В прошлом финансовом году продажи оружия достигли $66,2 млрд, а в 2022 г. – $49,7 млрд. По данным ведомства, интерес к американскому оружию вырос после начала специальной военной операции России на Украине в 2022 г.

По прогнозам Vertical Research Partners, к 2026 г. 15 ведущих оборонных подрядчиков получат $52 млрд, писала FT в августе этого года. Показатель вдвое превышает совокупный денежный поток на конец 2021 г. Из них пять ведущих подрядчиков оборонной промышленности США получат $26 млрд, что также вдвое превышает показатель 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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