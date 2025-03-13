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Бренд Zewa переименовали в Zemma

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Бренд туалетной бумаги и салфеток Zewa переименовали в Zemma, продукцию начнут выпускать под новым названием в 2026 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на компанию «Эвоком».

Ребрендинг начнется уже с марта 2025 г. Изначально на упаковках в магазинах появится анонс нового бренда, полный переход на новое название состоится летом 2026 г. В «Эвоком» пояснили, что поэтапный подход к ребрендингу был выбран для охвата потребителей и подготовки их к смене названия.

Сам производитель брендов сменил название с ООО «Эссити» на ООО «Эвоком» («Эволюция комфорта») в июне 2024 г. Тогда же торговые марки компании начали готовить к переводу на кириллицу.

Брендами Zewa, Libresse и Libero ранее владел шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity. О продаже было объявлено после начала боевых действий на Украине в 2022 г. и ввода санкций в отношении РФ. Бизнес был продан компании «Новые технологии» Игоря Шилова, стоимость сделки составила 1,2 млрд шведских крон ($117,3 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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