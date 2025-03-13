Бренд Zewa переименовали в Zemma

Ребрендинг начнется уже с марта 2025 г. Изначально на упаковках в магазинах появится анонс нового бренда, полный переход на новое название состоится летом 2026 г. В «Эвоком» пояснили, что поэтапный подход к ребрендингу был выбран для охвата потребителей и подготовки их к смене названия.