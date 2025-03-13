Бренд Zewa переименовали в Zemma
Ребрендинг начнется уже с марта 2025 г. Изначально на упаковках в магазинах появится анонс нового бренда, полный переход на новое название состоится летом 2026 г. В «Эвоком» пояснили, что поэтапный подход к ребрендингу был выбран для охвата потребителей и подготовки их к смене названия.
Сам производитель брендов сменил название с ООО «Эссити» на ООО «Эвоком» («Эволюция комфорта») в июне 2024 г. Тогда же торговые марки компании начали готовить к переводу на кириллицу.
Брендами Zewa, Libresse и Libero ранее владел шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity. О продаже было объявлено после начала боевых действий на Украине в 2022 г. и ввода санкций в отношении РФ. Бизнес был продан компании «Новые технологии» Игоря Шилова, стоимость сделки составила 1,2 млрд шведских крон ($117,3 млн).