Производитель брендов Zewa и Libress сменит название
Производитель изделий для гигиены ООО «Эссити» (бренды Zewa, Libresse, Тена и Tork) планирует сменить название на «Эволюцию комфорта». Торговые марки тоже готовятся к ребрендингу. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Сейчас нам важно сохранить доверие наших клиентов и сотрудников, а также продолжить вести успешный бизнес с новым именем компании – "Эволюция комфорта" (общество с ограниченной ответственностью "Эволюция комфорта", ООО "Эвоком")», – говорится в сообщении.
Торговые марки также готовят к переводу на кириллицу, об изменениях пресс-служба обещает проинформировать дополнительно.
В июле 2023 г. шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity (владел брендами Libresse, Libero и Zewa) сообщил о завершении продажи российского бизнеса компании «Новые технологии» Игоря Шилова и о полном уходе с рынка РФ. Стоимость сделки составила 1,2 млрд шведских крон ($117,3 млн). Все это время фабрики, а в России их три, продолжают работать в обычном режиме. Продажи продукции внутри страны также не прекращались.