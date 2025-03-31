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Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь – февраль сократился на 1,6%

Ведомости

Российские авиакомпании в январе – феврале 2025 г. перевезли 14,8 млн человек, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

На международных линиях пассажиропоток за первые два месяца текущего года вырос на 3% до 3,8 млн человек. На рейсах по России пассажиропоток за указанный период снизился на 3,1%, составив 10,9 млн человек.

В топ-5 авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии». На них пришелся 71% всех перевозок.

19 марта «Ведомости» писали, что объем перевозок на внутренних рейсах ожидается на уровне 79,5 млн человек (-6,1% г/г), на международных – 25,2 млн пассажиров (-6,7%). «Аэропрогресс» в пояснениях к оценке авиатрафика отмечал, что это может быть связано с дефицитом авиапарка у эксплуатантов из-за задержек в поставках новой российской авиатехники.

В феврале руководитель Росавиация Дмитрий Ядров говорил, что по итогам 2025 г. авиатрафик составит 109,5 млн человек, т. е. окажется на 2,3% меньше прошлогоднего. На внутренних линиях перевозки, по прогнозам федерального агентства, сократятся на 1,5% до 83,3 млн пассажиров, на международных – на 2% до 26,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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