Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь – февраль сократился на 1,6%

В феврале руководитель Росавиация Дмитрий Ядров говорил, что по итогам 2025 г. авиатрафик составит 109,5 млн человек, т. е. окажется на 2,3% меньше прошлогоднего. На внутренних линиях перевозки, по прогнозам федерального агентства, сократятся на 1,5% до 83,3 млн пассажиров, на международных – на 2% до 26,4 млн.