Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь – февраль сократился на 1,6%
Российские авиакомпании в январе – феврале 2025 г. перевезли 14,8 млн человек, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
На международных линиях пассажиропоток за первые два месяца текущего года вырос на 3% до 3,8 млн человек. На рейсах по России пассажиропоток за указанный период снизился на 3,1%, составив 10,9 млн человек.
В топ-5 авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии». На них пришелся 71% всех перевозок.
19 марта «Ведомости» писали, что объем перевозок на внутренних рейсах ожидается на уровне 79,5 млн человек (-6,1% г/г), на международных – 25,2 млн пассажиров (-6,7%). «Аэропрогресс» в пояснениях к оценке авиатрафика отмечал, что это может быть связано с дефицитом авиапарка у эксплуатантов из-за задержек в поставках новой российской авиатехники.
В феврале руководитель Росавиация Дмитрий Ядров говорил, что по итогам 2025 г. авиатрафик составит 109,5 млн человек, т. е. окажется на 2,3% меньше прошлогоднего. На внутренних линиях перевозки, по прогнозам федерального агентства, сократятся на 1,5% до 83,3 млн пассажиров, на международных – на 2% до 26,4 млн.