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Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году может упасть на 6%

Ситуацию с перевозками может исправить начало серийных поставок отечественных самолетов
Светлана Афонина
Роман Наумов / URA.RU / ТАСС
Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Объем перевозок на внутренних рейсах ожидается на уровне 79,5 млн человек (-6,1% г/г), на международных – 25,2 млн пассажиров (-6,7%). Это может быть связано с текущим дефицитом авиапарка у эксплуатантов в связи с задержками в поставках новой российской авиатехники, отмечает «Аэропрогресс» в пояснениях к оценке авиатрафика.

Прогноз компании заметно ниже показателей, которых ожидает Росавиация по итогам года. Руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров говорил на выставке NAIS-2025 в феврале, что по итогам года авиатрафик составит 109,5 млн человек, т. е. окажется всего на 2,3% меньше прошлогоднего. На внутренних линиях перевозки, согласно прогнозам Росавиации, снизятся на 1,5% до 83,3 млн пассажиров, на международных – на 2% до 26,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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