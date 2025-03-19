Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году может упасть на 6%Ситуацию с перевозками может исправить начало серийных поставок отечественных самолетов
Объем перевозок на внутренних рейсах ожидается на уровне 79,5 млн человек (-6,1% г/г), на международных – 25,2 млн пассажиров (-6,7%). Это может быть связано с текущим дефицитом авиапарка у эксплуатантов в связи с задержками в поставках новой российской авиатехники, отмечает «Аэропрогресс» в пояснениях к оценке авиатрафика.
Прогноз компании заметно ниже показателей, которых ожидает Росавиация по итогам года. Руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров говорил на выставке NAIS-2025 в феврале, что по итогам года авиатрафик составит 109,5 млн человек, т. е. окажется всего на 2,3% меньше прошлогоднего. На внутренних линиях перевозки, согласно прогнозам Росавиации, снизятся на 1,5% до 83,3 млн пассажиров, на международных – на 2% до 26,4 млн.