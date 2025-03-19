Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году может упасть на 6%

Прогноз компании заметно ниже показателей, которых ожидает Росавиация по итогам года. Руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров говорил на выставке NAIS-2025 в феврале, что по итогам года авиатрафик составит 109,5 млн человек, т. е. окажется всего на 2,3% меньше прошлогоднего. На внутренних линиях перевозки, согласно прогнозам Росавиации, снизятся на 1,5% до 83,3 млн пассажиров, на международных – на 2% до 26,4 млн.