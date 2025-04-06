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В Москве из-за снегопада приостановили прокат электросамокатов

Ведомости

Из-за снега и гололедицы в Москве приостановлен прокат электросамокатов и велосипедов, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

В ведомстве порекомендовали москвичам использовать общественный транспорт для передвижения по городу.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 6 апреля в Москве ожидаются сильные снег и метель. Он пояснил, что синоптическая ситуация связана с волновым циклоном, центр которого находится над Курском, а также с теплым атмосферным фронтом.

По данным на сайте Гидрометцентра России, в Москве и Московской области 6 и 7 апреля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи со снегом и гололедицей. Согласно прогностической карте, в Москве и области с 02:00 6 апреля до 23:00 7 апреля ожидаются снег и метель. 7 апреля с 09:00 до 23:00 прогнозируется мокрый снег. Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. Желтый уровень опасности означает, что «погода потенциально опасна», уточнили в Гидрометцентре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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