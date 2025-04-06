В Москве из-за снегопада приостановили прокат электросамокатов
Из-за снега и гололедицы в Москве приостановлен прокат электросамокатов и велосипедов, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
В ведомстве порекомендовали москвичам использовать общественный транспорт для передвижения по городу.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 6 апреля в Москве ожидаются сильные снег и метель. Он пояснил, что синоптическая ситуация связана с волновым циклоном, центр которого находится над Курском, а также с теплым атмосферным фронтом.
По данным на сайте Гидрометцентра России, в Москве и Московской области 6 и 7 апреля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи со снегом и гололедицей. Согласно прогностической карте, в Москве и области с 02:00 6 апреля до 23:00 7 апреля ожидаются снег и метель. 7 апреля с 09:00 до 23:00 прогнозируется мокрый снег. Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. Желтый уровень опасности означает, что «погода потенциально опасна», уточнили в Гидрометцентре.