В Москве из-за снегопада приостановили прокат электросамокатов

По данным на сайте Гидрометцентра России, в Москве и Московской области 6 и 7 апреля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи со снегом и гололедицей. Согласно прогностической карте, в Москве и области с 02:00 6 апреля до 23:00 7 апреля ожидаются снег и метель. 7 апреля с 09:00 до 23:00 прогнозируется мокрый снег. Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. Желтый уровень опасности означает, что «погода потенциально опасна», уточнили в Гидрометцентре.