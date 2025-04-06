В Москве 6 апреля ожидаются снег и метель
В Москве 6 апреля временами ожидаются сильные снег и метель, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Высота снежного покрова может составить до 10 см, воздух прогреется до ноля градусов, рассказал Тишковец. Он также добавил, что в течение дня северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м в секунду, с порывами до 15 м в секунду. Изменения в показаниях барометров будут незначительными и составят 742 мм ртутного столба.
Тишковец пояснил, что синоптическая ситуация связана с волновым циклоном, центр которого находится над Курском, а также с теплым атмосферным фронтом.
По данным на сайте Гидрометцентра России, в Москве и Московской области 6 и 7 апреля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи со снегом и гололедицей. Согласно прогностической карте, в Москве и области с 02:00 6 апреля до 23:00 7 апреля ожидаются снег и метель. 7 апреля с 09:00 до 23:00 прогнозируется мокрый снег. Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. Желтый уровень опасности означает, что «погода потенциально опасна», уточнили в Гидрометцентре.