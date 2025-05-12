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WSJ: Apple может повысить цены на iPhone

Ведомости

Apple рассматривает повышение цен на осеннюю линейку iPhone, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, компания акцентирует внимание на новых функциях и изменениях в дизайне, которые станут причиной повышения стоимости техники. При этом источники, знакомые с обстановкой в Apple, сообщили изданию, что у производителя iPhone «возникнут проблемы с компенсацией тарифных расходов на Китай». Удар по прибыли компании вероятен, по их словам, если она не поднимет цены.

«Компания полна решимости избежать любого сценария, при котором она будет связывать повышение цен с тарифами США на товары из Китая, где собирается большинство устройств Apple», – говорится в материале.

12 мая США и Китай договорились о 90-дневном перемирии в торговой войне. Страны снизили взаимные тарифы: Пекин – со 125 до 10%. Вашингтон – со 145 до 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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