WSJ: Apple может повысить цены на iPhone

По данным газеты, компания акцентирует внимание на новых функциях и изменениях в дизайне, которые станут причиной повышения стоимости техники. При этом источники, знакомые с обстановкой в Apple, сообщили изданию, что у производителя iPhone «возникнут проблемы с компенсацией тарифных расходов на Китай». Удар по прибыли компании вероятен, по их словам, если она не поднимет цены.