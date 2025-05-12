WSJ: Apple может повысить цены на iPhone
Apple рассматривает повышение цен на осеннюю линейку iPhone, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По данным газеты, компания акцентирует внимание на новых функциях и изменениях в дизайне, которые станут причиной повышения стоимости техники. При этом источники, знакомые с обстановкой в Apple, сообщили изданию, что у производителя iPhone «возникнут проблемы с компенсацией тарифных расходов на Китай». Удар по прибыли компании вероятен, по их словам, если она не поднимет цены.
«Компания полна решимости избежать любого сценария, при котором она будет связывать повышение цен с тарифами США на товары из Китая, где собирается большинство устройств Apple», – говорится в материале.
12 мая США и Китай договорились о 90-дневном перемирии в торговой войне. Страны снизили взаимные тарифы: Пекин – со 125 до 10%. Вашингтон – со 145 до 30%.