Amazon сменил логотип впервые за 20 лет

Кроме того, дизайнеры модернизировали шрифт Ember и создали новую типографическую систему, которая поддерживает 364 языка. Koto разработала единый стиль для множества подразделений корпорации, включая Amazon Smile, Amazon Cash, Amazon Echo и др. В частности, каждое из них получило обновленную обработку цветов. Они стали более насыщенными и выразительными.