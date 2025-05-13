Amazon сменил логотип впервые за 20 лет
Интернет-ритейлер Amazon обновил свой логотип впервые с момента основания корпорации в 1994 г. Об этом сообщила студия Koto, которая занималась ребрендингом.
Изменения затронули символ компании – гибрид улыбки и изогнутой стрелки. Улыбка стала шире, а ее цвет изменили на более темный оранжевый.
«В нашем обновлении акцент сделан не на стрелке, а на более глубокой и выразительной улыбке, отражающей миссию Amazon – радовать покупателей и делать их жизнь проще», – пояснили в студии.
Кроме того, дизайнеры модернизировали шрифт Ember и создали новую типографическую систему, которая поддерживает 364 языка. Koto разработала единый стиль для множества подразделений корпорации, включая Amazon Smile, Amazon Cash, Amazon Echo и др. В частности, каждое из них получило обновленную обработку цветов. Они стали более насыщенными и выразительными.
Amazon был основан 5 июля 1994 г. Джеффом Безосом. Изначально компания занималась продажей книг через интернет, но быстро вышла и в другие секторы онлайн-торговли и в результате стала крупнейшим маркетплейсом. 5 июля 2021 г. Безос покинул пост генерального директора Amazon и стал председателем правления компании.