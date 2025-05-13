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Amazon сменил логотип впервые за 20 лет

Ведомости

Интернет-ритейлер Amazon обновил свой логотип впервые с момента основания корпорации в 1994 г. Об этом сообщила студия Koto, которая занималась ребрендингом.

Изменения затронули символ компании – гибрид улыбки и изогнутой стрелки. Улыбка стала шире, а ее цвет изменили на более темный оранжевый.

«В нашем обновлении акцент сделан не на стрелке, а на более глубокой и выразительной улыбке, отражающей миссию Amazon – радовать покупателей и делать их жизнь проще», – пояснили в студии.

Кроме того, дизайнеры модернизировали шрифт Ember и создали новую типографическую систему, которая поддерживает 364 языка. Koto разработала единый стиль для множества подразделений корпорации, включая Amazon Smile, Amazon Cash, Amazon Echo и др. В частности, каждое из них получило обновленную обработку цветов. Они стали более насыщенными и выразительными.

Amazon был основан 5 июля 1994 г. Джеффом Безосом. Изначально компания занималась продажей книг через интернет, но быстро вышла и в другие секторы онлайн-торговли и в результате стала крупнейшим маркетплейсом. 5 июля 2021 г. Безос покинул пост генерального директора Amazon и стал председателем правления компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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