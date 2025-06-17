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Дмитриев оценил призыв Австрии к возобновлению импорта российского газа

Это сигнал о понимании необходимости экономического сотрудничества с РФ, заявил глава РФПИ
Ведомости

Призыв Австрии возобновить импорт российского газа после заключения мирного соглашения является сигналом о «растущем понимании необходимости экономического сотрудничества с Россией». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

«Австрия призвала Евросоюз быть готовым к возобновлению импорта российского газа после заключения мирного соглашения. Это уже третья страна ЕС (после Венгрии и Словакии), которая стремится к диалогу», – написал он в Telegram.

Дмитриев считает, что путь к устойчивому миру лежит через партнерство и «отказ от идеологизации энергетики»: «Европа нуждается в стабильных поставках, а Россия – в ответственных и предсказуемых партнерах». По статистике РФПИ, Европа потеряла порядка 1 трлн евро на начало 2025 г. из-за отказа от ресурса.

«Ведомости» со ссылкой на доклад Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) писали в мае, что страны Европы (включая Норвегию, Великобританию и Турцию) в январе – марте 2025 г. снизили добычу газа на 8% в годовом выражении до 47,7 млрд куб. м. Это стало минимальным уровнем добычи за сопоставимый период с 2021 г.

Согласно данным ФСЭГ, основное падение добычи пришлось на Норвегию, которая является крупнейшей газодобывающей страной в регионе: на нее приходится две трети всей европейской добычи.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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