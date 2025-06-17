Дмитриев оценил призыв Австрии к возобновлению импорта российского газа

Дмитриев оценил призыв Австрии к возобновлению импорта российского газаЭто сигнал о понимании необходимости экономического сотрудничества с РФ, заявил глава РФПИ
Призыв Австрии возобновить импорт российского газа после заключения мирного соглашения является сигналом о «растущем понимании необходимости экономического сотрудничества с Россией». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.
«Австрия призвала Евросоюз быть готовым к возобновлению импорта российского газа после заключения мирного соглашения. Это уже третья страна ЕС (после Венгрии и Словакии), которая стремится к диалогу», – написал он в Telegram.
Дмитриев считает, что путь к устойчивому миру лежит через партнерство и «отказ от идеологизации энергетики»: «Европа нуждается в стабильных поставках, а Россия – в ответственных и предсказуемых партнерах». По статистике РФПИ, Европа потеряла порядка 1 трлн евро на начало 2025 г. из-за отказа от ресурса.
«Ведомости» со ссылкой на доклад Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) писали в мае, что страны Европы (включая Норвегию, Великобританию и Турцию) в январе – марте 2025 г. снизили добычу газа на 8% в годовом выражении до 47,7 млрд куб. м. Это стало минимальным уровнем добычи за сопоставимый период с 2021 г.
Согласно данным ФСЭГ, основное падение добычи пришлось на Норвегию, которая является крупнейшей газодобывающей страной в регионе: на нее приходится две трети всей европейской добычи.