Дмитриев оценил призыв Австрии к возобновлению импорта российского газа

«Ведомости» со ссылкой на доклад Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) писали в мае, что страны Европы (включая Норвегию, Великобританию и Турцию) в январе – марте 2025 г. снизили добычу газа на 8% в годовом выражении до 47,7 млрд куб. м. Это стало минимальным уровнем добычи за сопоставимый период с 2021 г.