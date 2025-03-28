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Дмитриев заявил об очереди из желающих вернуться в РФ мировых компаний

Ведомости

Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в РФ, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X, комментируя статью The Korea Times о том, что южнокорейские компании готовятся возобновить бизнес в России на фоне переговоров о перемирии.

По его словам, это говорит о возрождении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков.

В материале The Korea Times говорится, что крупные корейские компании ускоряют проведение технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России и первые шаги к возвращению предпринимают Samsung и LG Electronics. Отмечается, что Россия «рассматривается как важный рынок для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне растущего тарифного давления со стороны США». В статье также приводятся данные о том, что в 2021 г. объем двусторонней торговли между Кореей и Россией достиг $29,9 млрд, на тот момент РФ была на 12-й строчке в числе крупнейших экспортных рынков Кореи.

26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме конкретизировал требования к иностранным компаниям, желающим вернуться на российский рынок. По его словам, обязательными условиями должны стать нормативы по локализации и инвестициям в Россию.

18 марта президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), поставил перед кабмином задачу проработать порядок возвращения зарубежных компаний. По его словам, нужно актуализировать список иностранных компаний, которые прекратили деятельность в России, разработать процедуру согласования их возвращения с условием «обязательных гарантий добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране». Российский лидер при этом назвал защиту интересов российского бизнеса приоритетом в вопросе возвращения иностранных компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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