Дмитриев заявил об очереди из желающих вернуться в РФ мировых компаний

В материале The Korea Times говорится, что крупные корейские компании ускоряют проведение технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России и первые шаги к возвращению предпринимают Samsung и LG Electronics. Отмечается, что Россия «рассматривается как важный рынок для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне растущего тарифного давления со стороны США». В статье также приводятся данные о том, что в 2021 г. объем двусторонней торговли между Кореей и Россией достиг $29,9 млрд, на тот момент РФ была на 12-й строчке в числе крупнейших экспортных рынков Кореи.