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«Интер РАО» ожидает незначительного снижения экспорта электроэнергии в 2025 году

Ведомости

Объем экспорта электроэнергии из России в 2025 г. может снизиться на 4% относительно уровня прошлого года. Об этом сообщил журналистам на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) гендиректор, председатель правления «Интер РАО» Сергей Дрегваль.

По состоянию на середину июня общий экспорт электроэнергии с начала года снизился примерно на 4% к показателю за аналогичный период прошлого года. Незначительное снижение объема экспорта на том же уровне компания ожидает и по итогам года, сказал Дрегваль.

Основной причиной сокращения поставок является снижение экспорта в Китай, пояснил глава «Интер РАО». По его словам, за период с начала этого года до середины июня поставки электроэнергии в Китай сократились на 44% в годовом выражении. Дрегваль напомнил, что снижение связано с введенными ограничениями на экспорт на фоне быстрого роста энергопотребления в ОЭС Дальнего Востока и недостаточным запасом гидроресурсов в водохранилищах ГЭС на востоке страны. «Учитывая сохраняющиеся ограничения, мы вынуждены прогнозировать, что поставка электроэнергии в Китай в этом году окажется ниже уровня 2024 г.», – сказал топ-менеджер.

В то же время «Интер РАО» ожидает сохранения в 2025 г. высоких объемов экспорта в Казахстан и Монголию, отметил глава «Интер РАО». По его словам, пока в этом году наблюдается некоторое снижение поставок в Монголию на фоне ввода в эксплуатацию в январе 2025 г. вблизи Улан-Батора нового энергоблока ТЭЦ «Бурулжут» мощностью 150 МВт.

Объемы поставок электроэнергии в Киргизию будут напрямую зависеть от пропускной способности электросетей Казахстана, добавил топ-менеджер.

Дрегваль отметил, что общий объем экспорта электроэнергии сейчас прогнозировать сложно. Финальный результат будет зависеть от множества факторов – динамики потребления в России и зарубежных странах, динамики цен на электроэнергию на российском рынке и в зарубежных энергосистемах, курса валюты и других факторов, уточнил глава «Интер РАО». Так, ожидающийся с 1 июля рост цен на электроэнергию в России в связи с индексацией цен на газ может быть фактором снижения объемов экспорта во втором полугодии 2025 г., отметил он.

В 2024 г. общий объем экспорта электроэнергии из России составил 8,53 млрд кВтч. По расчетам «Ведомостей», при снижении экспорта на 4% в 2025 г. показатель может составить примерно 8,19 млрд кВтч.

«Интер РАО» является единственным оператором экспорта электроэнергии из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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