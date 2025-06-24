«Интер РАО» ожидает незначительного снижения экспорта электроэнергии в 2025 году
Объем экспорта электроэнергии из России в 2025 г. может снизиться на 4% относительно уровня прошлого года. Об этом сообщил журналистам на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) гендиректор, председатель правления «Интер РАО» Сергей Дрегваль.
По состоянию на середину июня общий экспорт электроэнергии с начала года снизился примерно на 4% к показателю за аналогичный период прошлого года. Незначительное снижение объема экспорта на том же уровне компания ожидает и по итогам года, сказал Дрегваль.
Основной причиной сокращения поставок является снижение экспорта в Китай, пояснил глава «Интер РАО». По его словам, за период с начала этого года до середины июня поставки электроэнергии в Китай сократились на 44% в годовом выражении. Дрегваль напомнил, что снижение связано с введенными ограничениями на экспорт на фоне быстрого роста энергопотребления в ОЭС Дальнего Востока и недостаточным запасом гидроресурсов в водохранилищах ГЭС на востоке страны. «Учитывая сохраняющиеся ограничения, мы вынуждены прогнозировать, что поставка электроэнергии в Китай в этом году окажется ниже уровня 2024 г.», – сказал топ-менеджер.
В то же время «Интер РАО» ожидает сохранения в 2025 г. высоких объемов экспорта в Казахстан и Монголию, отметил глава «Интер РАО». По его словам, пока в этом году наблюдается некоторое снижение поставок в Монголию на фоне ввода в эксплуатацию в январе 2025 г. вблизи Улан-Батора нового энергоблока ТЭЦ «Бурулжут» мощностью 150 МВт.
Объемы поставок электроэнергии в Киргизию будут напрямую зависеть от пропускной способности электросетей Казахстана, добавил топ-менеджер.
Дрегваль отметил, что общий объем экспорта электроэнергии сейчас прогнозировать сложно. Финальный результат будет зависеть от множества факторов – динамики потребления в России и зарубежных странах, динамики цен на электроэнергию на российском рынке и в зарубежных энергосистемах, курса валюты и других факторов, уточнил глава «Интер РАО». Так, ожидающийся с 1 июля рост цен на электроэнергию в России в связи с индексацией цен на газ может быть фактором снижения объемов экспорта во втором полугодии 2025 г., отметил он.
В 2024 г. общий объем экспорта электроэнергии из России составил 8,53 млрд кВтч. По расчетам «Ведомостей», при снижении экспорта на 4% в 2025 г. показатель может составить примерно 8,19 млрд кВтч.
«Интер РАО» является единственным оператором экспорта электроэнергии из России.