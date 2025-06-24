«Интер РАО» ожидает незначительного снижения экспорта электроэнергии в 2025 году

Основной причиной сокращения поставок является снижение экспорта в Китай, пояснил глава «Интер РАО». По его словам, за период с начала этого года до середины июня поставки электроэнергии в Китай сократились на 44% в годовом выражении. Дрегваль напомнил, что снижение связано с введенными ограничениями на экспорт на фоне быстрого роста энергопотребления в ОЭС Дальнего Востока и недостаточным запасом гидроресурсов в водохранилищах ГЭС на востоке страны. «Учитывая сохраняющиеся ограничения, мы вынуждены прогнозировать, что поставка электроэнергии в Китай в этом году окажется ниже уровня 2024 г.», – сказал топ-менеджер.