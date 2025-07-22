X5 Group наблюдает снижение покупок продуктов питания в РФ

Согласно данным NTech, рост продаж продуктов питания в натуральном выражении в I квартале 2025 г. замедлился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 2,1%. В непродовольственном сегменте при этом спад более выражен – трафик в магазинах одежды и обуви сократился на 6%, а число покупок упало на 7%.