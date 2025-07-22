Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

X5 Group наблюдает снижение покупок продуктов питания в РФ

Ведомости

Президент X5 Group Екатерина Лобачева в интервью «Ведомостям» подтвердила тенденцию к снижению потребления продуктов питания потребителями. По ее оценкам, она наметилась в I квартале этого года и связана сразу с несколькими негативными факторами.

«Мы анализировали внутри компании, какие факторы на это влияют. Первое, что пришло в голову, – возможно, началось снижение доходов населения. Посмотрели все данные, статистические материалы: рост доходов населения замедлился, но снижения пока не наблюдается», – отметила глава X5 Group.

Среди основных причин она назвала сокращение экономически активного населения из-за ужесточения миграционной политики, а также влияние высокой ключевой ставки, которая стимулирует сберегательное поведение потребителей.

«То есть государство поддерживает сберегательную модель поведения. Те, кто имеет возможность сберегать, активно это делают, поэтому люди стали меньше тратить на покупки», – пояснила она.

Согласно данным NTech, рост продаж продуктов питания в натуральном выражении в I квартале 2025 г. замедлился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 2,1%. В непродовольственном сегменте при этом спад более выражен – трафик в магазинах одежды и обуви сократился на 6%, а число покупок упало на 7%.

Несмотря на сложную ситуацию, X5 Group не планирует менять стратегию и намерена продолжать борьбу за каждого покупателя. Компания рассматривает обострение конкуренции как новый вызов, требующий более гибкого подхода к работе с потребителями.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных