X5 Group наблюдает снижение покупок продуктов питания в РФ
«Мы анализировали внутри компании, какие факторы на это влияют. Первое, что пришло в голову, – возможно, началось снижение доходов населения. Посмотрели все данные, статистические материалы: рост доходов населения замедлился, но снижения пока не наблюдается», – отметила глава X5 Group.
Среди основных причин она назвала сокращение экономически активного населения из-за ужесточения миграционной политики, а также влияние высокой ключевой ставки, которая стимулирует сберегательное поведение потребителей.
«То есть государство поддерживает сберегательную модель поведения. Те, кто имеет возможность сберегать, активно это делают, поэтому люди стали меньше тратить на покупки», – пояснила она.
Согласно данным NTech, рост продаж продуктов питания в натуральном выражении в I квартале 2025 г. замедлился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 2,1%. В непродовольственном сегменте при этом спад более выражен – трафик в магазинах одежды и обуви сократился на 6%, а число покупок упало на 7%.
Несмотря на сложную ситуацию, X5 Group не планирует менять стратегию и намерена продолжать борьбу за каждого покупателя. Компания рассматривает обострение конкуренции как новый вызов, требующий более гибкого подхода к работе с потребителями.