Fix Price запустил продажи на сербском маркетплейсе
Группа Fix Price запустила продажи на сербском маркетплейсе Glovo, аудитория которого составляет 520 000 активных покупателей. Заказ доступен из Белграда, Нови-Сада и Панчево, где уже открыты магазины сети, сообщил «Ведомостям» представитель группы.
Примечательно, что Fix Price стал единственным продавцом в категориях «Товары для дома», «Декор» и «Одежда», предлагая уникальный ассортимент. Доставку товаров осуществляют курьеры платформы, стоимость доставки рассчитывается индивидуально, в среднем она составляет около 250 сербских динаров (205,52 руб.). Для пользователей подписки Glovo Prime доставка бесплатна.
Партнерство с маркетплейсом Fix Price расширит аудиторию за счет пользователей платформы, отметил представитель сети. Она вышла на рынок Сербии в августе 2026 г. и уже имеет 10 магазинов по стране. Компания заявила, что продолжит развивать свое присутствие в Сербии, и готовится к запуску программы лояльности.
Сеть Fix Price работает в Казахстане, Белоруссии, Армении, ОАЭ, Узбекистане и других странах.
Чистая прибыль ПАО «Фикс прайс» по МСФО за первые шесть месяцев 2026 г. составила 2,73 млрд руб., что на 30,0% меньше год к году. Компания нарастила выручку за полгода до 155,34 млрд руб. (+4,8%). В частности, розничная выручка составила 138,19 млрд руб. (+6,7%), а оптовая 17,15 млрд (-8,9%). Валовая прибыль увеличилась до 51,03 млрд руб. (+10,2%). Скорректированная EBITDA достигла 17,1 млрд руб. (+3,9%), рентабельность по показателю составила 11%.