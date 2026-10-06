Fix Price запустил продажи на сербском маркетплейсе

Чистая прибыль ПАО «Фикс прайс» по МСФО за первые шесть месяцев 2026 г. составила 2,73 млрд руб., что на 30,0% меньше год к году. Компания нарастила выручку за полгода до 155,34 млрд руб. (+4,8%). В частности, розничная выручка составила 138,19 млрд руб. (+6,7%), а оптовая 17,15 млрд (-8,9%). Валовая прибыль увеличилась до 51,03 млрд руб. (+10,2%). Скорректированная EBITDA достигла 17,1 млрд руб. (+3,9%), рентабельность по показателю составила 11%.