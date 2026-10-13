Getty Images подаст заявление о банкротстве
Американская компания Getty Images, один из крупнейших мировых поставщиков фотографий и видеоматериалов, намерена подать заявление о банкротстве и перейти в статус частной компании при поддержке инвестиционной фирмы Koch Equity Development. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Компания планирует в ближайшее время начать процедуру реструктуризации долгов и завершить ее до конца 2026 г. При этом Getty Images рассчитывает продолжить работу в обычном режиме. Изменения не должны затронуть сотрудников, партнеров и поставщиков. Представитель компании также сообщил, что сокращения персонала не предусмотрены.
Связанные с Koch Equity Development структуры намерены предоставить Getty Images до $533 млн нового акционерного капитала. Инвестиционная компания, связанная с миллиардером Чарльзом Кохом, является инвестором Getty с 2018 г., когда вложила $500 млн в ее привилегированные акции.
Решение о реструктуризации последовало после отказа Getty Images от слияния с конкурентом Shutterstock стоимостью $3,7 млрд. В июне компании прекратили подготовку сделки после того, как британское Управление по конкуренции и рынкам потребовало продать редакционный бизнес Shutterstock. Для Getty, которая намерена развивать направление новостной фотографии, это условие оказалось неприемлемым. По словам гендиректора компании Крейга Питерса, расходы на подготовку несостоявшейся сделки превысили $100 млн.
Одновременно Getty Images столкнулась со снижением спроса на услуги своего стокового подразделения iStock. Как следует из презентации компании для инвесторов, этот сегмент испытывает давление из-за распространения инструментов искусственного интеллекта для создания изображений. За год число годовых подписчиков Getty сократилось с 321 000 до 241 000.
При этом компания рассчитывает на рост своего основного бизнеса, связанного с новостной и редакционной фотографией. Согласно прогнозу Getty Images, выручка этого направления увеличится с $369 млн до $400 млн к 2029 г.