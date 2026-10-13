Getty Images подаст заявление о банкротстве

Решение о реструктуризации последовало после отказа Getty Images от слияния с конкурентом Shutterstock стоимостью $3,7 млрд. В июне компании прекратили подготовку сделки после того, как британское Управление по конкуренции и рынкам потребовало продать редакционный бизнес Shutterstock. Для Getty, которая намерена развивать направление новостной фотографии, это условие оказалось неприемлемым. По словам гендиректора компании Крейга Питерса, расходы на подготовку несостоявшейся сделки превысили $100 млн.