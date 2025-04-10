Тест. Что вы знаете про российских топ-менеджеров?10 апреля – Международный день управленцев высшего уровня
Ежегодно во второй четверг апреля отмечается Международный день топ-менеджеров. Проверьте, насколько хорошо вы знаете руководителей высшего звена в России.
Вопрос 1 из 10
Глава одного из российских аэропортов снялся в роли таксиста в криминальной драме «Пласт» (2022). Кто это был?
- Александр Пастухов («Кольцово», Екатеринбург)
- Леонид Сергеев («Пулково», Санкт-Петербург)
- Александр Корытный («Храброво», Калининград)
- Михаил Берман («Курумоч», Самара)