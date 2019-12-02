Почему успешные руководители чувствуют себя несчастными
Несколько лет назад один друг признался мне, что не хочет идти на встречу выпускников Гарвардской школы бизнеса. Причиной, как выяснилось, послужили слова его приятеля: «Не зарабатываешь хотя бы $2 млн в год – не ходи, не позорься». По всем критериям мой друг – настоящий перфекционист. Он вправе гордиться своими достижениями, пусть даже по заработкам он не дотягивает до установленной приятелем планки. Когда я поняла, что он и вправду думает отказаться от приглашения, то вспомнила многих топ-менеджеров, жаловавшихся на подобные сомнения, и задалась вопросом: почему чем больше человек имеет, чем выше продвигается и чем лучше выглядит в соцсетях, тем он зачастую беззащитнее и меньше удовлетворен жизнью?
Тест из трех вопросов
Некоторые, даже добившись всего, страдают, что, по их мнению, не дотягивают до уровня друзей, которые, судя по фото в Instagram, только и делают, что устраивают вечеринки на шикарных яхтах. Кстати, стремление показать пользователям соцсетей, как замечательно вы живете, стало настолько распространенным явлением, что уже появилось выражение «выпендриваться в Instagram». Люди постоянно сравнивают себя с другими, чтобы доказать себе: я тоже чего-то стою. Многим амбициозным и достигшим многого людям трудно сбалансировать собственную жизнь, добавив в нее здоровую дозу любви и жалости к себе, и принимать себя такими, какие они есть. Если вам кажется, что вы испытываете те же проблемы, задайте себе три простых вопроса.
Считаете ли вы, что еще не всего достигли в жизни?
Чужие успехи вызывают у вас зависть, раздражение или возмущение?
Чувствуете ли вы себя несчастливыми?
Я опросила более тысячи образованных людей, зарабатывавших в год более $200 000, и большинство из них ответили положительно на все три вопроса. Исследования профессионального самосознания американцев подтверждают эти наблюдения: даже в период экономического бума большая доля занятых граждан ощущают себя неудачниками. В середине 1980-х об удовлетворенности работой заявлял примерно 61% американцев. За последующие годы этот показатель снизился и теперь составляет около 50%. Рекордно низкий процент зафиксирован в 2010 г.: тогда, по данным некоммерческой исследовательской организации The Conference Board, работой были довольны лишь 43% трудящихся. Все остальные заявили либо что не испытывают удовольствия от того, чему посвящают добрую половину дня, либо что относятся к этому занятию с безразличием. Рост негатива отмечен даже у врачей и юристов. Я называю это явление болезнью суперзвезды: у вас все есть, но вы этим недовольны.
80%
Столько сотрудников, по данным Gallup, не демонстрируют высокой заинтересованности в работе, а значит, мало кто понимает, как быть счастливым, работая
Счастье в план не входит
Отчего же столько гендиректоров и топ-менеджеров, добившихся невероятных успехов, чувствуют себя несчастными? Ощущение счастья не входит в список их целей. Перфекционисты развивают бизнес, копят деньги, завоевывают награды, заключают выгодные браки и окружают себя знаменитостями без всякой оглядки на то, приносит ли им это радость. Неудивительно, что они не чувствуют себя счастливыми. В конце концов, наибольшую радость мы испытываем, когда занимаемся любимым делом и относимся с любовью к самим себе, а этому не учат в бизнес-школах, да и в Instagram этим не похвастаешься. В какой-то момент суперзвезды начинают путать стереотипный успех со счастьем, отсюда и перекосы: брак ради комфорта, а не любви, работа ради карьеры и максимальной зарплаты, а не удовольствия от отлично выполненной задачи. То, что кажется достижением, заводит человека в тупик одиночества и неудовлетворенности жизнью.
Согласно исследованиям Джейн Барнард из юридической школы Колледжа Вильгельма и Марии, от болезни суперзвезды обычно страдают руководители, обладающие всеми внешними признаками успеха, но под дорогой одеждой таящие опустошение, страдающие от нарциссизма, фобий, вспышек гнева или депрессии. Подобные состояния очень вредны как для физического и психического здоровья человека, так и для его организации и подчиненных. Суперзвезды зарабатывают огромные деньги, но баснословные суммы не способны компенсировать моральный ущерб от работы в условиях жесткой конкуренции. Серьезный прессинг заставляет внешне идеальных менеджеров срываться на коллегах и лишает их решимости при принятии судьбоносных решений. Все это проявления болезни суперзвезды. Те, кто стремится к новым и новым достижениям, страдают бессонницей из-за вечных треволнений, отстраняются от окружающих на работе и дома, теряют доверие к людям, мучительно переживают свое одиночество и сползают в депрессию. По данным Национального института здоровья США, примерно 7% взрослых американцев пережили серьезную депрессию по меньшей мере один раз в жизни. При этом, как утверждают ученые, главы компаний страдают депрессией вдвое чаще обычных граждан. Опросив множество предпринимателей, психиатр Майкл Фридман обнаружил, что почти у половины из них (49%) есть опыт борьбы с ментальными расстройствами.
Причины болезни
Вот самые распространенные факторы, вызывающие болезнь суперзвезды:
убежденность, что истинный успех измеряется властью, деньгами, статусом;
целеполагание, напрямую увязанное с незрелыми представлениями об успехе;
боязнь допустить ошибку или прослыть неудачником;
зависимость от мнения окружающих;
попытки возвыситься, угождая всем и сделавшись незаменимым работником;
апломб и когнитивное закостенение («есть два мнения: мое и неправильное»);
стремление закрыть броней любую уязвимость, сохранить лицо даже ценой лжи;
неспособность к эмпатии.
Даже осознав, сколько горя входит в их жизнь, пока они заняты созданием образа человека, у которого все есть, многие из звездных топ-менеджеров и предпринимателей так и не выбираются из ловушки ложного успеха. Вот что говорит об этом историк Юваль Ной Харари: «Как часто молодые люди после окончания учебы поступают на работу в известные фирмы, давая себе при этом слово, что будут работать как проклятые, чтобы накопить достаточно, только до 35 лет. Затем займутся делом своей мечты. Но в 35 у них ипотека, дети в дорогой школе, необходимость содержать две машины, оплачивать домработницу, ощущение, что без приличного вина и отдыха за границей и жить-то не стоит. Неужто возвращаться к примитивному существованию? Нет, выход один – работать больше и продолжать откладывать».
Как стать счастливым
И все же вырваться из порочного круга возможно. Дам три совета тем, кто готов сменить бесконечную борьбу за лидерство на жизнь, полную удовлетворения и гармонии.
Стремитесь не к успеху и популярности, а к счастью. Задумайтесь: что больше всего выматывает вас в этой жизни? Скорее всего, напряженность, которая не покидает вас ни на минуту: чтобы достичь успеха, вы наверняка прикладываете неимоверные усилия. Вы отлично умеете ставить цели – так задайтесь целью делать то, что вас радует. Перестаньте проводить отпуск на курортах, которые круто смотрятся в Instagram.
Выберите места и занятия, от которых у вас душа поет. Ищите гармонии, душевного подъема, спокойствия и счастья. Используйте навык концентрации, чтобы вложить всю энергию в дела, доставляющие вам гарантированное удовольствие. Перед тем как сделать очередной шаг к новым высотам, задумайтесь: принесет ли это вам радость?
Не спрашивайте: «Что я с этого буду иметь?», спрашивайте: «Чем я могу быть полезен?». Можно помогать окружающим, стать волонтером, консультантом на общественных началах, заняться благотворительной деятельностью. Когда вы служите обществу, в душе происходит мощный сдвиг. Вы отвлекаетесь от постоянных мыслей о себе. Кроме того, творить добро приятно, и это удовольствие позволяет наконец взглянуть со стороны на свои упорные попытки все вокруг контролировать. Не обязательно помогать людям, попавшим в беду, важно делать то, что вернет в вашу жизнь и в вашу душу мир и спокойствие, совершит переворот в самосознании. Чтобы добиться этого, не ищите только своей выгоды, а попробуйте служить людям.
Перестаньте заниматься самобичеванием. Огромное количество людей ругает себя даже по ничтожным поводам. Пропустил неважный дедлайн? Съел лишнюю калорию? Суперзвезды треплют себе нервы из-за любой ерунды. Перфекционизм никогда не приносит пользы. Немного перефразировав высказывание писательницы Элизабет Гилберт, скажу: перфекционизм – лишь способ продемонстрировать свои страхи. Если у вас, как у многих моих клиентов, бывали панические атаки или приступы неконтролируемой тревоги, если вы склонны к навязчивым состояниям, слишком придирчивы к окружающим или постоянно сплетничаете, если вас преследуют расстройства пищевого поведения, весьма вероятно, что корень проблем – перфекционизм. Стоит научиться быть к себе добрее – это верный путь к освобождению.
Главная трудность – необходимость признаться себе в том, что проблемы существуют. Сделав это, вы лишитесь своего основного оружия – образа человека, который во всем разбирается и у которого все под контролем. Как часто молодой руководитель стартапа считает своим долгом сохранять лицо и подбадривать коллег фразами вроде «Мы всех порвем!», когда сомнения и фобии буквально разрывают его изнутри. Признав, что вы чего-то не знаете, вы станете настоящим живым человеком – самим собой. А это, в свою очередь, важный шаг на пути к возрождению и душевному покою.
Мой друг, о котором я рассказала в начале статьи, решил пойти на встречу выпускников, потому что понял: ему не просто нечего стыдиться – готовность искренне рассказать о себе делает его сильнее и целостнее как личность. Он пошел туда не ради похвальбы и общался с однокурсниками, не пытаясь строить из себя миллионера. Вернувшись, он поделился радостью: большинство старых друзей были счастливы видеть его, а он – их.
Об авторе: Керен Эльдад – бизнес-коуч, консультант топ-менеджеров и предпринимателей.
Оригинал стать здесь.