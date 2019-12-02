Почему успешные руководители чувствуют себя несчастными

Даже осознав, сколько горя входит в их жизнь, пока они заняты созданием образа человека, у которого все есть, многие из звездных топ-менеджеров и предпринимателей так и не выбираются из ловушки ложного успеха. Вот что говорит об этом историк Юваль Ной Харари: «Как часто молодые люди после окончания учебы поступают на работу в известные фирмы, давая себе при этом слово, что будут работать как проклятые, чтобы накопить достаточно, только до 35 лет. Затем займутся делом своей мечты. Но в 35 у них ипотека, дети в дорогой школе, необходимость содержать две машины, оплачивать домработницу, ощущение, что без приличного вина и отдыха за границей и жить-то не стоит. Неужто возвращаться к примитивному существованию? Нет, выход один – работать больше и продолжать откладывать».