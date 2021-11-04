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Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Президент заявил, что Крым и Севастополь «теперь навсегда с Россией»
Дарья Савенкова
Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин 4 ноября приехал в Севастополь и возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России. Традиционная церемония с участием главы государства приурочена к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

В ходе посещения мемориального комплекса президент выступил с речью. Он назвал Крым символом исторической правды и гражданского примирения.

«Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь – в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», — сказал Путин.

Он отметил, что в 1920 г. недалеко от Севастополя отправлялись пароходы, которые увозили русских людей в эмиграцию. Большинство из тех, кто уезжал, были патриотами и любили Россию, так же, как и те, кто оставался строить новую страну, добавил Путин.

«Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости», — подчеркнул президент.

Монумент в Севастополе посвящен 100-летию окончания Гражданской войны 1917-1922 годов и был открыт в городе в апреле. Он стоит на побережье Карантинной бухты, откуда видно Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.

В прошлом году 4 ноября Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Они считаются предводителями народного ополчения, освободившее Москву от польских интервентов в 1612 г. День народного единства также приурочен к этим событиям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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