Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Путин поздравил россиян с Днем народного единстваПрезидент заявил, что Крым и Севастополь «теперь навсегда с Россией»
Президент России Владимир Путин 4 ноября приехал в Севастополь и возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России. Традиционная церемония с участием главы государства приурочена к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
В ходе посещения мемориального комплекса президент выступил с речью. Он назвал Крым символом исторической правды и гражданского примирения.
«Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь – в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», — сказал Путин.
Он отметил, что в 1920 г. недалеко от Севастополя отправлялись пароходы, которые увозили русских людей в эмиграцию. Большинство из тех, кто уезжал, были патриотами и любили Россию, так же, как и те, кто оставался строить новую страну, добавил Путин.
«Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости», — подчеркнул президент.
Монумент в Севастополе посвящен 100-летию окончания Гражданской войны 1917-1922 годов и был открыт в городе в апреле. Он стоит на побережье Карантинной бухты, откуда видно Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.
В прошлом году 4 ноября Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Они считаются предводителями народного ополчения, освободившее Москву от польских интервентов в 1612 г. День народного единства также приурочен к этим событиям.