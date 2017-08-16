Промышленность в июле снова приблизилась к зоне стагнации

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Рост промышленности начинает сдуваться Юлия Ерашова / Ведомости

Российская статистика продолжает удивлять экономистов. В июле рост промышленного производства неожиданно замедлился до 1,1% (см. график) в годовом выражении, а по сравнению с июнем снизился – на тот же 1,1%, сообщил Росстат. Данные снова удивили и экономистов, и Центробанк, правда, на этот раз неприятно: они ждали, что темпы роста останутся примерно на уровне июля – 3,4% и 3,1–3,6% соответственно. До этого два месяца подряд индустрия, напротив, радовала сильным ростом – на максимальные за последние пять лет 5,6% в мае и 3,5% в июне. За январь – июль промышленность выросла на 1,9%.