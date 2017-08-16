Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Индустрия затормозила

Промышленность в июле снова приблизилась к зоне стагнации

Оживление во II квартале оказалось временным явлением

Российская статистика продолжает удивлять экономистов. В июле рост промышленного производства неожиданно замедлился до 1,1% (см. график) в годовом выражении, а по сравнению с июнем снизился – на тот же 1,1%, сообщил Росстат. Данные снова удивили и экономистов, и Центробанк, правда, на этот раз неприятно: они ждали, что темпы роста останутся примерно на уровне июля – 3,4% и 3,1–3,6% соответственно. До этого два месяца подряд индустрия, напротив, радовала сильным ростом – на максимальные за последние пять лет 5,6% в мае и 3,5% в июне. За январь – июль промышленность выросла на 1,9%.

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