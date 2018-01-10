Всемирный банк назвал существенным вклад России в экономический рост в Европе и Центральной Азии

Василий Шитов / ТАСС

Россия и Турция внесли основной вклад в оживление в 2017 г. экономической активности в Европе и Центральной Азии, говорится в новом докладе Всемирного банка (ВБ) о перспективах мировой экономики. После трех лет вялого роста на фоне падения цен на нефть экономика региона в 2017 г. выросла на 3,7% против 1,7% в предыдущем году.

Помимо России и Турции к региону Европа и Центральная Азия эксперты ВБ относят Албанию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Грузию, Казахстан, Косово, Киргизию, Македонию, Молдавию, Черногорию, Польшу, Румынию, Сербию, Таджикистан, Турцию, Туркмению, Украину и Узбекистан.

Темпы экономического роста региона повысились как в странах - импортерах сырьевых товаров на западе, так и у экспортеров сырья в восточной части. Основным фактором оживления ВБ называет частное потребление и инвестиции. Подъему экономики в западной части региона способствовал рост чистого экспорта.

По оценке ВБ, российский ВВП в 2017 г. увеличился на 1,7%. Ускорить экономику российским властям удалось благодаря стабилизации цен на нефть и успешной денежно-кредитной политике, которая привела к рекордному снижению инфляции до 2,5%. В Турции темпы роста ускорились с 3,2% в 2016 г. до 6,7% с 3,2% в 2017 г. благодаря налогово-бюджетному стимулированию, а также росту экспорта, который, в свою очередь, произошел за счет увеличения спроса со стороны ЕС благодаря девальвации турецкой лиры в 2016 г.

России приспособилась к новому уровню нефтяных цен, и ее экономика в 2018 г. вырастет также на 1,7%, предсказывает ВБ. При этом ВБ не исключает ухудшения ситуации. Болезненным ударом для России может стать ужесточение международных санкций или обострение отношений с ЕС, что может отпугнуть международных инвесторов.

По оценкам банка, экономический рост в Европе и Центральной Азии снизится в 2018 г. до 2,9% в связи с замедлением экономики Турции до 3,5%. Среди рисков для всего региона эксперты называют увеличение стоимости финансирования, замедление зависящих от углеводородов экономик стран при обвале цен на нефть, а также геополитическую напряженность на Украине.

Минэкономразвития ожидает, что рост экономики России в 2017 г. составит около 2%, по прогнозу Банка России – 1,7-2,2%. ЦБ признавал, что восстановительный рост выдыхается. Окончательных цифр за 2017 г. Росстат пока не опубликовал. Темпы экономики сокращались несколько месяцев подряд, и за 2017 г. рост вряд ли превысит 1,4%, оценивал главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, без структурных реформ экономический рост России не будет превышать в ближайшие годы 1,5-2%.