Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Долги вступают в новую эпоху
Инвесторы готовятся к ускорению инфляции в США
«Короли облигаций» объявили о начале новой эпохи на долговом рынке
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Инвесторы готовятся к ускорению инфляции в США
Денис Гришкин / Ведомости
Доходность 10-летних казначейских облигаций США на закрытии во вторник превысила 2,5% впервые с марта 2017 г. В связи с этим известные инвесторы Билл Гросс и Джеффри Гундлах заявили об окончании «бычьего» тренда и начале новой эпохи на рынке облигаций.
В последние годы участники рынка облигаций и экономисты спорили, удастся ли Федеральной резервной системе (ФРС) добиться устойчивого ускорения инфляции, пишет WSJ. Но ее темпы оставались низкими, несмотря на восстановление экономики. Возможное ускорение представляет угрозу для инвесторов в гособлигации, поскольку делает фиксированные процентные платежи по ним менее привлекательными.
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