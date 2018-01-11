Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Долги вступают в новую эпоху

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Инвесторы готовятся к ускорению инфляции в США Денис Гришкин / Ведомости

Доходность 10-летних казначейских облигаций США на закрытии во вторник превысила 2,5% впервые с марта 2017 г. В связи с этим известные инвесторы Билл Гросс и Джеффри Гундлах заявили об окончании «бычьего» тренда и начале новой эпохи на рынке облигаций.

В последние годы участники рынка облигаций и экономисты спорили, удастся ли Федеральной резервной системе (ФРС) добиться устойчивого ускорения инфляции, пишет WSJ. Но ее темпы оставались низкими, несмотря на восстановление экономики. Возможное ускорение представляет угрозу для инвесторов в гособлигации, поскольку делает фиксированные процентные платежи по ним менее привлекательными.

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