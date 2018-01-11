Экономика
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Алексей Невельский
Мировая экономика
Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Долги вступают в новую эпоху

Инвесторы готовятся к ускорению инфляции в США

«Короли облигаций» объявили о начале новой эпохи на долговом рынке

Доходность 10-летних казначейских облигаций США на закрытии во вторник превысила 2,5% впервые с марта 2017 г. В связи с этим известные инвесторы Билл Гросс и Джеффри Гундлах заявили об окончании «бычьего» тренда и начале новой эпохи на рынке облигаций.

В последние годы участники рынка облигаций и экономисты спорили, удастся ли Федеральной резервной системе (ФРС) добиться устойчивого ускорения инфляции, пишет WSJ. Но ее темпы оставались низкими, несмотря на восстановление экономики. Возможное ускорение представляет угрозу для инвесторов в гособлигации, поскольку делает фиксированные процентные платежи по ним менее привлекательными.

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Комментарии  ()
avatar-ds
02:14 11.01.2018
Пока что, похоже, на рынке облигаций действует тот же принцип скупки провалов, что и на рынке акций. Т.е. несмотря на технические сигналы вероятного разворота цен облигаций и высокую фундаментальную вероятность роста инфляции рынок остается в режиме охоты за доходностью и может еще долго не давать облигациям падать. Кроме того, у ФРС нет задачи форсировать рост ставок сверх естественного, поэтому они могут подвергнуть ревизии темп снижения своего баланса. Однако если снижение облигаций станет систематическим, многое начнет меняться по цепочке на всех финансовых рынках.
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