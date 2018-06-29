Налоговики и суды взялись делить расходы на рекламу внутри холдингов

Уменьшать налоги можно, только если производитель сам продает свою продукцию

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Налоговики считают, что оптовому поставщику не нужно стимулировать розничный сбыт, сетует старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев Максим Стулов / Ведомости

Бизнес столкнулся с очередными претензиями налоговиков к расходам на рекламу. Вычитать их из доналоговой прибыли нельзя, если компания продает товары не напрямую потребителям, а, например, через дистрибуторов. К такому выводу пришел суд в споре налоговиков с заводом «Лебедянский». «Звучит опасно», даже если такие претензии будут предъявляться только к холдингам, указывает партнер Taxology Алексей Артюх.

«Лебедянский» производит детское питание и напитки под товарным знаком своего владельца и дистрибутора – «Пепсико холдингс». Значит, оплаченная им реклама не призывала покупать товары непосредственно у «Лебедянского», говорится в решении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, доходы благодаря рекламе росли у «Пепсико». Суд согласился с налоговиками, что расходы в 1,1 млрд руб. «не обусловлены разумными экономическими или иными причинами», и обязал завод уплатить 414 млн руб. налога на прибыль за 2012–2014 гг. и 211,6 млн пеней и штрафов.