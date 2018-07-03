Статья опубликована в № 4600 от 03.07.2018 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

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49,5 до такого уровня снизился индекс PMI

обрабатывающих отраслей с 49,8 пункта в мае, следует из данных IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже – на ее снижение. Ниже критической отметки показатель оказался уже второй раз почти за два года. Рост производства в июне был слабым, а новые заказы хоть и незначительно, но впервые практически за два года упали, в основном на фоне слабого потребительского спроса и снижения числа заказчиков. Интерфакс

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