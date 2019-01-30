США и Китай пытаются сблизить позиции в торговом споре
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Торговые делегации США и Китая в среду утром начали в Вашингтоне двухдневные торговые переговоры на высоком уровне. Обеим сторонам нужно достичь соглашения в ближайший месяц, и Пекин готов пойти на новые уступки Вашингтону. Однако между ними сохраняются серьезные разногласия.
В декабре лидеры США и Китая договорились о трехмесячном перемирии в торговой войне. Но если к 1 марта они не придут к соглашению, Вашингтон грозит повысить c 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров на $200 млрд. На переговорах в Пекине в начале января был достигнут определенный прогресс – Китай пообещал увеличить закупки американских товаров. Встреча 30 и 31 января с участием торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и вице-премьера госсовета КНР Лю Хэ призвана развить этот успех.
Однако остаются ключевые разногласия в вопросах защиты интеллектуальной собственности иностранных компаний и структурных реформ в Китае. По этой причине Белый дом ранее отказался принять китайских чиновников для предварительных переговоров, сообщили на прошлой неделе Financial Times и Reuters.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}