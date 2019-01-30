Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: Пекин идет на уступки США

США и Китай пытаются сблизить позиции в торговом споре

Пекин готов пойти на уступки, но их может оказаться недостаточно
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Торговые делегации США и Китая в среду утром начали в Вашингтоне двухдневные торговые переговоры на высоком уровне. Обеим сторонам нужно достичь соглашения в ближайший месяц, и Пекин готов пойти на новые уступки Вашингтону. Однако между ними сохраняются серьезные разногласия.

В декабре лидеры США и Китая договорились о трехмесячном перемирии в торговой войне. Но если к 1 марта они не придут к соглашению, Вашингтон грозит повысить c 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров на $200 млрд. На переговорах в Пекине в начале января был достигнут определенный прогресс – Китай пообещал увеличить закупки американских товаров. Встреча 30 и 31 января с участием торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и вице-премьера госсовета КНР Лю Хэ призвана развить этот успех.

Однако остаются ключевые разногласия в вопросах защиты интеллектуальной собственности иностранных компаний и структурных реформ в Китае. По этой причине Белый дом ранее отказался принять китайских чиновников для предварительных переговоров, сообщили на прошлой неделе Financial Times и Reuters.

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