Фискальный стимул оживил экономику Китая

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Нижнюю точку цикла роста Китай может пройти в I квартале, считают в JPMorgan Asset Management Joyce Zhou / REUTERS

Рост ВВП Китая составил в I квартале 6,4%, сообщило в среду Национальное статистическое бюро. Это ниже результата за весь прошлый год (6,6%), но столько же, сколько в IV квартале, и выше ожиданий аналитиков (6,3%).

Показатель оказался у верхней границы цели в 6–6,5%, которую Пекин установил на 2019 г. Хотя многие экономисты в конце прошлого – начале этого года ожидали заметного ухудшения ситуации, и данные за январь – февраль подтверждали их опасения. Так, прибыли компаний за эти два месяца упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., что оказалось худшим результатом более чем за десятилетие. А промышленное производство выросло лишь на 5,3%.

Но в марте оно увеличилось уже на 8,5%. Капиталовложения в основные фонды выросли в I квартале на 6,3%. Цифры впечатляют, признают аналитики ING. Рост был обеспечен инфраструктурными проектами, получившими дополнительные вливания из бюджета (благодаря чему производство цемента, например, подскочило в марте на 22% в годовом исчислении против роста на 0,5% в феврале), а также развертыванием сетей сотовой связи 5G, указывают они.