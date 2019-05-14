Куба готовится к кризису
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Давление на экономику Кубы усиливается из-за ужесточения санкций США и тяжелого кризиса в Венесуэле, которая больше не может поставлять ей много нефти по заниженным ценам. Из-за этого кубинское правительство даже объявило о планах нормировать продажу основных видов продовольствия и гигиенических товаров с целью не допустить спекулятивной торговли дефицитными товарами. Специалисты прогнозируют падение кубинской экономики в ближайшие годы, хотя оно вряд ли будет таким же сильным, как после распада СССР.
Куба обычно тратит около $2 млрд в год на импорт продовольствия, что удовлетворяет почти 70% ее потребностей в продуктах питания, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Ухудшает ситуацию то, что администрация президента США Дональда Трампа ужесточает политику, пытаясь изолировать экономику Кубы. По словам министра экономики Бетси Диас, из-за американского эмбарго Куба вынуждена приобретать продукты в отдаленных странах по более высоким ценам.
Кроме того, ее сельскохозяйственный сектор не справляется с поставленными целями по производству основных видов продовольствия, признают власти. Поэтому в пятницу Диас объявила, что правительство будет нормировать продажу мяса, яиц, растительного масла и других продуктов, чтобы кубинцы не стали в панике скупать продовольствие. «Мы призываем сохранять спокойствие», – заявила Диас по национальному телевидению.
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