Правительство на 40% увеличило «Газпрому» квоту продаж газа через биржу
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Постановление, изменяющее порядок продаж природного газа через биржу на внутрироссийском рынке, принято правительством 17 августа. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность подтвердили представители ФАС и аппарата правительства.
Максимальный объем, который по нерегулируемым ценам могут продавать «Газпром» и аффилированные с ним лица внутренним потребителям, увеличен до 25 млрд куб. м в год, говорится в постановлении правительства. Кроме того, постановление отменяет принцип паритета между «Газпромом» и независимыми производителями.
«Газовой отрасли нужно переходить от госрегулирования к рыночным отношениям в сфере поставок газа», – прокомментировал решение «Ведомостям» через своего представителя руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Изменения, по его словам, дадут потребителям возможность дополнительно закрывать потребности в газе, приобретая его на бирже по свободным ценам. Также поправки позволяют увеличить продажу газа на бирже, что обеспечит постоянную ликвидность торгов для дальнейшего перехода к ценообразованию с применением биржевых котировок, считает Артемьев.
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