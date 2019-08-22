Экономика / Правила

Правительство на 40% увеличило «Газпрому» квоту продаж газа через биржу

Компания сможет продавать до 25 млрд куб. м газа в год по нерегулируемым ценам

Постановление, изменяющее порядок продаж природного газа через биржу на внутрироссийском рынке, принято правительством 17 августа. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность подтвердили представители ФАС и аппарата правительства.

Максимальный объем, который по нерегулируемым ценам могут продавать «Газпром» и аффилированные с ним лица внутренним потребителям, увеличен до 25 млрд куб. м в год, говорится в постановлении правительства. Кроме того, постановление отменяет принцип паритета между «Газпромом» и независимыми производителями.

«Газовой отрасли нужно переходить от госрегулирования к рыночным отношениям в сфере поставок газа», – прокомментировал решение «Ведомостям» через своего представителя руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Изменения, по его словам, дадут потребителям возможность дополнительно закрывать потребности в газе, приобретая его на бирже по свободным ценам. Также поправки позволяют увеличить продажу газа на бирже, что обеспечит постоянную ликвидность торгов для дальнейшего перехода к ценообразованию с применением биржевых котировок, считает Артемьев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике