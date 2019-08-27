Экономика / Госинвестиции и проекты

Индонезия собирается построить новую столицу за $33 млрд

Нынешней столице – Джакарте грозит перенаселение и частичное затопление

Президент Индонезии Джоко Видодо представил план строительства новой столицы и назвал место, где она будет находиться. Необходимость переноса административного центра страны вызвана тем, что нынешняя столица – Джакарта уже и так густо населена и подвержена угрозе наводнений.

Индонезия – островное государство. Джакарта находится на острове Ява, где проживает около 145 млн человек, или почти 60% населения страны. Новая столица будет находиться на востоке острова Борнео. Такое место выбрано по нескольким причинам, отметил Видодо. Во-первых, оно будет ближе к географическому центру страны. Во-вторых, новая столица будет менее уязвима перед землетрясениями, цунами, извержениями вулканов и другими стихийными бедствиями. Долететь от Джакарты до нее можно примерно за два часа, а рядом находятся город Самаринда, административный центр провинции Восточный Калимантан, и портовый город Баликпапан.

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