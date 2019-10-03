Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4913 от 04.10.2019 под заголовком: Понуждение к инвестициям

ФАС хочет заставить инвесторов вкладывать больше своих денег в госпроекты

Расходы бюджета из-за этого только вырастут, предупреждает Минэкономразвития

Поправки в законодательстве о государственно-частном партнерстве (ГЧП), которые должны четко отделить концессии от госзакупок, будут обсуждаться 10 октября на совещании у первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова. Это «Ведомостям» рассказали два участника обсуждений и подтвердил федеральный чиновник.

Провести границу между этими двумя способами реализации госпроектов чиновники пытаются уже три года, когда руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев начал борьбу с концессиями, при которых бюджет полностью возмещает частным инвесторам расходы на создание объекта. Он называл такие концессии имитацией, обычными госзакупками и обещал разрушать в судах. Сделать это ФАС попыталась в «башкирском деле» – аннулировала итоги конкурса на строительство по концессии дороги Стерлитамак – Магнитогорск, который в 2016 г. выиграл «Башкирдорстрой». Попытка ФАС провалилась – апелляционный суд встал на сторону инвестора и региональных властей, посчитав претензии службы необоснованными.

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