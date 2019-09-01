Закупки госкомпаний остаются непрозрачными
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По данным мониторинга за первое полугодие, опубликованного Минфином, закупки госкомпаний и естественных монополий составили 6,4 трлн руб. (на 14,7% меньше, чем годом ранее), а среднее количество заявок, и без того низкое, снизилось еще на 10% и составило в среднем 1,36 заявки. Остается загадкой, почему конкуренция в закупках госкомпаний в 2 раза ниже, чем в госзакупках, признавал замминистра финансов Алексей Лавров (цитата по «Интерфаксу»). Более 5,4 трлн руб. потрачено на закупки у единственного поставщика и «прочие» способы. В новой редакции закона наряду с конкурсом, аукционом, запросом предложений или котировок и закупкой у единственного поставщика предусматриваются иные: тут и очень сложные способы отбора, и закупки почти без формальностей – переговоры, выбор из прайс-листа, приглашение к сотрудничеству и проч., говорится в мониторинге.
Нужно унифицировать способы определения поставщика, возможно, ввести закрытый перечень способов закупок, предлагает Минфин, такой перечень есть в более строгих правилах госзакупок.
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