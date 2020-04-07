Бизнес не будут проверять даже из-за рисков сговора
С 3 апреля контролеры могут проверять бизнес только с помощью внеплановых проверок, связанных с угрозой жизнью и здоровью. Еще одно основание – решение проверить конкретную компанию президента или правительства. Попросить провести проверку может прокуратура. Это касается как малых и средних предпринимателей, так и крупных компаний. Даже разрешенные проверки должны в основном проводиться через видео или аудиосвязь. Выезжать на место можно только по согласованию с прокуратурой при угрозе жизни и здоровью людей.
Некоторые службы уже в марте добровольно остановили выездные проверки из-за распространения коронавируса – например, Федеральная налоговая служба. Но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) тогда настаивала, что ее проверки именно из-за сложной ситуации отменять опасно. Выездные проверки ФАС – тоже способ защитить население и не дать ценам на жизненно важные товары, лекарства, маски вырасти, а недобросовестным компаниям – нажиться на сложной ситуации, объяснял тогда «Ведомостям» начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Теперь и их решено отменить.