Бизнес не будут проверять даже из-за рисков сговора

С 3 апреля контролеры могут проверять бизнес только с помощью внеплановых проверок, связанных с угрозой жизнью и здоровью. Еще одно основание – решение проверить конкретную компанию президента или правительства. Попросить провести проверку может прокуратура. Это касается как малых и средних предпринимателей, так и крупных компаний. Даже разрешенные проверки должны в основном проводиться через видео или аудиосвязь. Выезжать на место можно только по согласованию с прокуратурой при угрозе жизни и здоровью людей.