Налоговая служба откажется от выездных проверок из-за эпидемии коронавируса
В Федеральной налоговой службе (ФНС) обсуждается приостановка всех мер контроля – выездные проверки, выемки, осмотры, допросы, при которых инспекторам приходится лично общаться с налогоплательщиками. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и сотрудник одной из налоговых инспекций. Из-за распространения коронавируса количество выездных проверок сократят до минимума, проводить их будут только в случае критической необходимости, объясняет один из чиновников. Мораторий будет действовать, пока не нормализуется эпидемиологическая ситуация. Обсуждается также перенос срока сдачи деклараций по НДФЛ (30 апреля), чтобы меньше людей приходило в инспекции, говорит чиновник, для этого потребуются поправки в Налоговый кодекс.
Представитель ФНС отказался от комментариев.
Это правильное решение, учитывая, что сами компании массово переходят на удаленную работу, говорит партнер ФБК Галина Акчурина. Среди клиентов уже началась легкая паника, рассказывает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, сотрудники компаний опасаются контактировать с налоговиками, так же как сотрудники инспекций – с бизнесом.
Серьезных проблем у службы не должно возникнуть, считает сотрудник налоговой инспекции. Еще не начатые проверки можно отложить, а уже открытые – приостановить по решению руководителя налогового органа, рассуждает он, главное – чтобы мораторий не продлился более полугода: это предельный срок приостановки проверки, а всего она не может длиться более года. Трудности могут возникнуть лишь с проверками, которые подходят к концу, говорит собеседник «Ведомостей»: можно не успеть провести выемки, поэтому такие проверки стоит завершить.
Еще одна проблема – проверки сложных операций, которые привели к уходу от НДС, говорит сотрудник другой инспекции: можно работать и дистанционно, но опросы свидетелей, выемка документов, конечно, более эффективные методы.
Не до моратория
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет из-за коронавируса отказываться от выездов в компании и внезапных проверок, говорит начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Эти проверки – тоже способ защитить население и не дать ценам на жизненно важные товары, лекарства, маски вырасти, а недобросовестным компаниям – нажиться на сложной ситуации, объяснил он. Представители ФТС, Ростехнадзора, Росприроднадзора и Роспотребнадзора не ответили на запросы «Ведомостей».
Затягивание проверок может помочь компаниям избежать ответственности, замечает партнер EY Алексей Нестеренко, если эпидемия продлится еще полгода и налоговые акты будут выписаны только в 2021 г., то ответственности за нарушения в 2017 г. бизнес избежит. Риски могут возникнуть и у самого бизнеса: чем дольше длится проверка, тем больше может оказаться размер пени, предупреждает он. Если компания не согласна с приостановкой проверки, она может оспорить такое решение, говорит Костальгин, но стоит в Налоговом кодексе предусмотреть, что при приостановке проверок из-за вируса пеня не будет накапливаться. А партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская опасается, что после отмены режима удаленной работы бизнес может столкнуться с весьма интенсивными проверками – инспектора будут спешить, чтобы завершить проверки в срок.
Выездные проверки давно стали скорее исключением, чем правилом, но все помнят, что этот дамоклов меч может обрушиться в любую минуту, говорит партнер Taxology Алексей Артюх. За последние пять лет число выездных налоговых проверок сократилось в 3,3 раза. В 2019 г. ФНС провела на 34% меньше выездных проверок, чем годом ранее, – всего около 9000. При этом доначисленная по ним сумма сократилась только на 2,2% до 300 млрд руб. с 306,4 млрд.
Еще большее сокращение количества выездных проверок не означает, что налоговая будет меньше контактировать с бизнесом: взаимодействие уже перешло в формат предпроверочного анализа, указывает Акчурина, у службы достаточно ресурсов, чтобы обеспечить онлайн-контроль. Налоговики могут проводить всю аналитическую работу, не выходя из кабинета, согласен Артюх, вне проверок можно запрашивать документы и проводить допросы. Во время камеральных проверок можно затребовать всю необходимую документацию, говорит сотрудник одного из крупных бизнес-объединений, крупный бизнес привык именно к электронному взаимодействию с налоговой, ему так комфортнее. Проблемы могут возникнуть скорее у малого бизнеса, полагает налоговый менеджер крупной компании. Приостановка выездных проверок будет правильным решением, поддерживает ФНС президент «Опоры России» Александр Калинин.
«Карантин» стоит распространить не только на проверки, считает Костальгин. Например, можно отсрочить подачу отчетности по контролируемым иностранным компаниям, которую можно сдать только лично, отмечает он: многие клиенты опасаются приходить в налоговые инспекции. Собирается ли ФНС делать исключения для них, собеседники «Ведомостей» не говорят.