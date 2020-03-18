Налоговая служба откажется от выездных проверок из-за эпидемии коронавируса

Затягивание проверок может помочь компаниям избежать ответственности, замечает партнер EY Алексей Нестеренко, если эпидемия продлится еще полгода и налоговые акты будут выписаны только в 2021 г., то ответственности за нарушения в 2017 г. бизнес избежит. Риски могут возникнуть и у самого бизнеса: чем дольше длится проверка, тем больше может оказаться размер пени, предупреждает он. Если компания не согласна с приостановкой проверки, она может оспорить такое решение, говорит Костальгин, но стоит в Налоговом кодексе предусмотреть, что при приостановке проверок из-за вируса пеня не будет накапливаться. А партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская опасается, что после отмены режима удаленной работы бизнес может столкнуться с весьма интенсивными проверками – инспектора будут спешить, чтобы завершить проверки в срок.