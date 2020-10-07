Рынок ждет столичных облигаций

При этом, утверждают эксперты, экономика Москвы сумела преодолеть весенний карантин с меньшими потерями, чем прогнозировалось. За время пандемии в столице приняли четыре пакета мер поддержки для бизнеса, общий объем которых оценивается в 85 млрд руб. Они включали отсрочки и льготы по налогам и арендным платежам, специальные программы кредитования и спецусловия для малого и среднего бизнеса и предприятий Московского инновационного кластера, гранты и субсидии. «Помощь была направлена на поддержку наиболее пострадавших отраслей и на увеличение ликвидности компаний малого и среднего бизнеса, в том числе предусмотрена массивная поддержка инновационных экспортных компаний. Это выгодно выделяет Москву на фоне таких крупных мегаполисов, как Лондон, Нью-Йорк и Гонконг», – говорится в отчете компании EY.