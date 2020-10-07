Рынок ждет столичных облигаций

Рынок ждет столичных облигацийРазмещению облигаций московского правительства гарантирован успех: спрос инвесторов превысит предложение, считают эксперты
«Москва впервые за 10 лет будет выходить на рынок заимствований», – сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов. Причина – дефицит городского бюджета. По словам Ефимова, по итогам этого года столица недополучит приблизительно 800 млрд руб. Каким будет дефицит в следующем году, заммэра не уточнил.
«В целом, если смотреть на ситуацию в городе, я думаю, что мы полноценно вернемся на прежнюю динамику в конце следующего года, может, даже к середине 2022 г.», – сообщил Ефимов. Он заверил, что и в этом, и в будущем году все социальные обязательства и все начатые инвестиционные проекты по ремонту и строительству будут выполнены. «Мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла», – подчеркнул Ефимов в интервью «РИА Новости».
В конце мая московская мэрия сообщала о возможном недополучении в городской бюджет 600 млрд руб. из-за ограничений, связанных с коронавирусом COVID-19. Позже мэр Сергей Собянин говорил о потерях примерно 750 млрд руб. По его словам, «разница между тем, что было запланировано, и что получится» достигнет 12–15%. «Это колоссальная цифра, а жирка уже нет, запасов нет, резервные фонды израсходованы», – говорил мэр месяц назад.
Выручка многих столичных компаний во время первой волны пандемии снизилась на 30–40% и более.
При этом, утверждают эксперты, экономика Москвы сумела преодолеть весенний карантин с меньшими потерями, чем прогнозировалось. За время пандемии в столице приняли четыре пакета мер поддержки для бизнеса, общий объем которых оценивается в 85 млрд руб. Они включали отсрочки и льготы по налогам и арендным платежам, специальные программы кредитования и спецусловия для малого и среднего бизнеса и предприятий Московского инновационного кластера, гранты и субсидии. «Помощь была направлена на поддержку наиболее пострадавших отраслей и на увеличение ликвидности компаний малого и среднего бизнеса, в том числе предусмотрена массивная поддержка инновационных экспортных компаний. Это выгодно выделяет Москву на фоне таких крупных мегаполисов, как Лондон, Нью-Йорк и Гонконг», – говорится в отчете компании EY.
По мнению старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, Москва может выпустить пятилетние субфедеральные облигации с доходностью в пределах 6–7% с купонной выплатой дважды в год. «Срок привлечения будет, скорее всего, 5–7 лет, возможно, с промежуточной офертой через три года. Ставка купона – 5,40–5,60%», – прогнозирует руководитель управления по доверительному управлению «Алор брокер» Михаил Паршин. Он уверен, что столичные бумаги привлекут самых разных инвесторов. «Большой спрос ожидается со стороны пенсионных фондов и управляющих компаний, – считает он. – Интерес могут проявить и нерезиденты». Паршин напоминает, что «на рынке сейчас обращаются всего два московских облигационных займа – с погашением в 2021 и 2022 гг. «Поэтому желающих переложиться в новые длинные облигации будет достаточно», – уверен эксперт.
Москва – первоклассный заемщик, поэтому спрос на ее облигации будет высоким, согласны аналитики. По мнению Бодровой, в первую очередь инвесторов привлекут низкий уровень риска и высокая ликвидность бумаг. «Облигации Москвы могут стать даже интереснее ОФЗ, потому что доходность субфедеральных облигаций должна быть чуть выше», – добавляет она.
«Москва занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ среди российских регионов. Основной плюс столицы в том, что тут наблюдается высокая концентрация как крупного, так и среднего бизнеса, гарантированная поддержка столичных властей и устойчивые позиции, даже несмотря на последствия пандемии. Очевидно, что экономика столичного региона будет восстанавливаться быстрее других, поэтому в данном случае риски для инвесторов снижены максимально», – соглашается с Бодровой Паршин. Он напоминает, что за прошлый год доходы московского бюджета превысили рекордные 2,6 трлн руб. Почти 2,3 трлн – это доходы от налогов, из которых 45,5% пришлось на поступления от НДФЛ.