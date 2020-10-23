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Московские банки заботятся о получателях госсубсидий

Проблемным заемщикам дают кредитные каникулы, чтобы те не лишились права на льготы
Надежда Померанцева
Евгений Разумный / Ведомости

Ни один из банков, выдающих льготные кредиты в рамках московской программы помощи малому и среднему бизнесу, на сегодняшний день официально не имеет проблем с заемщиками, свидетельствуют данные опроса, проведенного «Ведомостями» среди кредитных организаций – участников программы.

Столичная программа помощи малому и среднему бизнесу по снижению процентной ставки на действующие и новые кредиты действует с апреля и до конца 2020 г. По ее условиям город субсидирует банкам 6% ставки по кредитам до 100 млн руб., взятым до 15 апреля, и до 8% по займам до 35 млн руб., оформленным позднее. Срок действия субсидии – восемь месяцев с момента оформления. Итоговая годовая ставка для предпринимателей с учетом финансовой поддержки из бюджета составляет от 3 до 7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных