Московские банки заботятся о получателях госсубсидий

Столичная программа помощи малому и среднему бизнесу по снижению процентной ставки на действующие и новые кредиты действует с апреля и до конца 2020 г. По ее условиям город субсидирует банкам 6% ставки по кредитам до 100 млн руб., взятым до 15 апреля, и до 8% по займам до 35 млн руб., оформленным позднее. Срок действия субсидии – восемь месяцев с момента оформления. Итоговая годовая ставка для предпринимателей с учетом финансовой поддержки из бюджета составляет от 3 до 7%.