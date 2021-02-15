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Инвестиционный импорт растет третий месяц подряд

Российские предприятия вновь инвестируют в развитие производства
Екатерина Шохина
На современное производственное оборудование приходится самая большая доля импорта /Михаил Джапаридзе / ТАСС

Импорт в Россию растет третий месяц подряд, выяснили экономисты Центра развития НИУ ВШЭ. При этом стоимость импорта второй месяц подряд превышает уровни прошлого года, отмечают они в «Комментарии о государстве и бизнесе».

«С учетом стран СНГ стоимость всего импорта в методологии платежного баланса оценивается на уровне $17,3 млрд. Но если в декабре рост составлял 3,6% (год к году), то в начале текущего года – 0,9% (год к году). С устраненной сезонностью импорт растет третий месяц подряд», – подчеркивают в Центре развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных