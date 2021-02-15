Инвестиционный импорт растет третий месяц подряд

Инвестиционный импорт растет третий месяц подрядРоссийские предприятия вновь инвестируют в развитие производства
Импорт в Россию растет третий месяц подряд, выяснили экономисты Центра развития НИУ ВШЭ. При этом стоимость импорта второй месяц подряд превышает уровни прошлого года, отмечают они в «Комментарии о государстве и бизнесе».
«С учетом стран СНГ стоимость всего импорта в методологии платежного баланса оценивается на уровне $17,3 млрд. Но если в декабре рост составлял 3,6% (год к году), то в начале текущего года – 0,9% (год к году). С устраненной сезонностью импорт растет третий месяц подряд», – подчеркивают в Центре развития.
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