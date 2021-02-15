Инвестиционный импорт растет третий месяц подряд

«С учетом стран СНГ стоимость всего импорта в методологии платежного баланса оценивается на уровне $17,3 млрд. Но если в декабре рост составлял 3,6% (год к году), то в начале текущего года – 0,9% (год к году). С устраненной сезонностью импорт растет третий месяц подряд», – подчеркивают в Центре развития.