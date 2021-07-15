Минвостокразвития предлагает снизить НДПИ для проектов в ДФО

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сказал «Ведомостям», что в регионе «могут быть реализованы десятки новых горнорудных проектов». Их реализация осложняется высокими затратами на создание объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, так как месторождения расположены на труднодоступных территориях, пояснил он. По словам Чекункова, слова которого передала пресс-служба, вычет не будет распространяться на проекты по добыче нефти, газа и угля.