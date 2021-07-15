Минвостокразвития предлагает снизить НДПИ для проектов в ДФО

Минвостокразвития предлагает снизить НДПИ для проектов в ДФОЭто позволит привлечь в регион 96 млрд рублей инвестиций
Минвостокразвития разработало законопроект о предоставлении вычета из НДПИ для новых горнорудных проектов на Дальнем Востоке (размещен на портале проектов нормативных актов). «Ведомости» ознакомились с его экономическим обоснованием.
Согласно документу, вычет по НДПИ на Дальнем Востоке при условии заключения инвестсоглашения смогут получить проекты, где еще не началась добыча сырья либо она ведется, но началась в 2021 г.
Сумма вычета будет равна величине фактических строительных и транспортных расходов. При этом она не сможет превышать половины уплаченного НДПИ, следует из законопроекта. Льгота будет действовать до конца 2032 г. Сейчас аналогичный налоговый вычет установлен для проектов в Арктической зоне.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сказал «Ведомостям», что в регионе «могут быть реализованы десятки новых горнорудных проектов». Их реализация осложняется высокими затратами на создание объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, так как месторождения расположены на труднодоступных территориях, пояснил он. По словам Чекункова, слова которого передала пресс-служба, вычет не будет распространяться на проекты по добыче нефти, газа и угля.