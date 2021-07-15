Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Минвостокразвития предлагает снизить НДПИ для проектов в ДФО

Это позволит привлечь в регион 96 млрд рублей инвестиций
Василий Милькин Анна Подлинова
Валерий Мельников / РИА Новости

Минвостокразвития разработало законопроект о предоставлении вычета из НДПИ для новых горнорудных проектов на Дальнем Востоке (размещен на портале проектов нормативных актов). «Ведомости» ознакомились с его экономическим обоснованием.

Согласно документу, вычет по НДПИ на Дальнем Востоке при условии заключения инвестсоглашения смогут получить проекты, где еще не началась добыча сырья либо она ведется, но началась в 2021 г.

Сумма вычета будет равна величине фактических строительных и транспортных расходов. При этом она не сможет превышать половины уплаченного НДПИ, следует из законопроекта. Льгота будет действовать до конца 2032 г. Сейчас аналогичный налоговый вычет установлен для проектов в Арктической зоне.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сказал «Ведомостям», что в регионе «могут быть реализованы десятки новых горнорудных проектов». Их реализация осложняется высокими затратами на создание объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, так как месторождения расположены на труднодоступных территориях, пояснил он. По словам Чекункова, слова которого передала пресс-служба, вычет не будет распространяться на проекты по добыче нефти, газа и угля.

Вы видите 23% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных