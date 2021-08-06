Путин объявил о повышении НДПИ для металлургов с 2022 года

Путин объявил о повышении НДПИ для металлургов с 2022 годаПрезидент объяснил эту меру необходимостью сдержать рост цен на металл внутри страны
С 1 января 2022 г. для российских металлургов повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками и строителями вновь открытого завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Путин, отвечая на вопрос об удорожании стройматериалов в России, в частности, металлов, объяснил это общемировым ростом цен на продукцию металлургии на фоне сокращения производства из-за пандемии и инфляции, возникающей на фоне «печатания денег» иностранными экономиками. По его словам, этой конъюнктурой пользуются и российские металлурги, которые «пытаются извлечь максимальную прибыль», вывозя металл за рубеж и приводя к его дефициту и удорожанию уже внутри страны.
«Можем ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем. Вот, правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую продукцию, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку, в том числе в строительные материалы. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых», — сказал Путин.
Он добавил, что правительство планирует ввести «целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны». «Это меры экономического характера. Ничего избыточно административного здесь нет. Я думаю что это в целом должно влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительно влияет на нашу экономику», — сказал Путин.
В начале июля высокопоставленный федеральный чиновник и два близких к правительству источника сообщили «Ведомостям», что в правительстве обсуждают «донастройку» налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно. В частности, 100 млрд руб. в бюджет должно принести повышение НДПИ для металлургической отрасли, в том числе на драгметаллы.
Кроме того, с 1 августа по 31 декабря 2021 года уже введены временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. С инициативой о введении временных экспортных пошлин ранее выступил министр экономического развития Максим Решетников. «Предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года, то есть на пять месяцев. И за это время уже разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры, в том случае, конечно, если ситуация продолжится в следующих годах», — сказал Решетников. Он уточнил, что речь идет о широкой номенклатуре продукции: прокате, арматуре, проволоке, слитках и др., а также о меди, никеле и алюминии в низкой степени передела.
По словам Решетникова, пошлины будут комбинированными и состоять из базовой ставки и специфической. Базовая будет составлять 15%, специфическая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции. «Как рассчитана специфическая составляющая пошлины — это, наверное, ключевой момент. Для черных металлов определены четыре ценовых коридора, для каждого из которых определена своя минимальная стоимость пошлины», — пояснил Решетников.
Министр напомнил, что по итогам I квартала текущего года прибыль отрасли составила 570 млрд руб., что в среднем в 3,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлых лет. «По итогам текущего года прибыль отрасли, по оценкам, может составить от 2,1 трлн руб. до 2,3 трлн руб.», — сказал он.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании правительства, которое состоялось в июне, назвал приблизительный размер дополнительных поступлений в бюджет за счет введения этой пошлины. «Это порядка 113-114 млрд руб. по черным металлам и порядка 50 млрд руб. по продукции цветной металлургии. Это незначительная часть — порядка 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании от благоприятной конъюнктуры», — сказал Белоусов.
В 2020 г. уже был принят закон о повышении в 3,5 раза НДПИ для руд и удобрений, корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) при добыче углеводородов, а также закон о корректировке льгот в нефтяной отрасли. Благодаря этим мерам, по мысли авторов документа, в целом ежегодно в бюджет будут поступать дополнительные 230 млрд руб.