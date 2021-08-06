Путин объявил о повышении НДПИ для металлургов с 2022 года

Кроме того, с 1 августа по 31 декабря 2021 года уже введены временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. С инициативой о введении временных экспортных пошлин ранее выступил министр экономического развития Максим Решетников. «Предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года, то есть на пять месяцев. И за это время уже разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры, в том случае, конечно, если ситуация продолжится в следующих годах», — сказал Решетников. Он уточнил, что речь идет о широкой номенклатуре продукции: прокате, арматуре, проволоке, слитках и др., а также о меди, никеле и алюминии в низкой степени передела.