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Минэк назвал рецепт выхода на рост экономики в 3%

Эксперты усомнились в реалистичности прогнозов ведомства
Ольга Агеева Анна Иваницкая
Глава Минэка Максим Решетников назвал рецепт выхода экономики на темп роста в 3% – эксперты усомнились в реалистичности его прогнозов / Владимир Андреев / URA.RU / TASS

Министр экономического развития Максим Решетников представил в Госдуме прогноз, который предполагает ускорение роста ВВП в ближайшие годы до 3% – в полтора раза больше по сравнению с предкризисным уровнем 2019 г.

«Мы сформировали реалистичный, но напряженный прогноз, – сказал Решетников. – Бюджет выполняет уже не задачи восстановления, а выхода на траекторию роста».

Предусмотренные в проекте бюджета программы развития сформированы по трем основным направлениям. «От роста доходов населения зависит половина экономического роста в нашей стране. Еще примерно треть зависит от роста инвестиций и соответственно, роста экспорта», – добавил Решетников. Бюджетная политика должна быть «нейтральной», подчеркнул министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных