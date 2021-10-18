Минэк назвал рецепт выхода на рост экономики в 3%Эксперты усомнились в реалистичности прогнозов ведомства
Министр экономического развития Максим Решетников представил в Госдуме прогноз, который предполагает ускорение роста ВВП в ближайшие годы до 3% – в полтора раза больше по сравнению с предкризисным уровнем 2019 г.
«Мы сформировали реалистичный, но напряженный прогноз, – сказал Решетников. – Бюджет выполняет уже не задачи восстановления, а выхода на траекторию роста».
Предусмотренные в проекте бюджета программы развития сформированы по трем основным направлениям. «От роста доходов населения зависит половина экономического роста в нашей стране. Еще примерно треть зависит от роста инвестиций и соответственно, роста экспорта», – добавил Решетников. Бюджетная политика должна быть «нейтральной», подчеркнул министр.
Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам