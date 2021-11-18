Эксперты зафиксировали обеление сферы общепита из-за антикризисных мер

Эксперты зафиксировали обеление сферы общепита из-за антикризисных мерКафе и рестораны выходят из тени в основном из-за снижения страховых взносов
Рост фонда оплаты труда (ФОТ) в компаниях общепита по сравнению с доковидным уровнем, а также увеличение числа активных субъектов МСП в этой сфере свидетельствуют об обелении сектора. Среди причин, спровоцировавших такую тенденцию – снижение страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса, предстоящая отмена НДС для общепита, льготные кредиты и быстрая цифровизация. К таким выводам пришли эксперты Института им. Столыпина в исследовании «Индекс роста МСП» (есть у «Ведомостей»), подготовленном совместно с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова на основе данных Сбера. Данные индекса охватывают около 49% всех субъектов МСП.
В марте 2020 г. из-за ситуации с COVID-19 президент России Владимир Путин предложил в два раза снизить ставку страховых взносов для МСП на зарплаты выше уровня МРОТ (в 2020 г. был равен 12 130 руб., в 2021 г. — 12 792 руб.). Мера действует бессрочно для организаций и ИП, зарегистрированных в Едином реестре МСП до 1 апреля 2020 г. Кроме того, с 1 января 2022 г. компании общепита, выручка которых не превышает 2 млрд руб., а численность персонала — 1 500 человек, будут освобождены от уплаты НДС. Такие поправки в Налоговый кодекс одобрены Госдумой в июне этого года. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал ранее, что эксперимент по отмене НДС для рестораторов позволит обелить бизнес и получить дополнительные налоги.
Также в качестве антикризисной меры правительство запустило программу кредитования по льготной ставке «ФОТ 2.0», а затем ее продолжение «ФОТ 3.0» . Размер кредита рассчитывается по формуле один МРОТ на одного сотрудника, умноженные на 12 месяцев. Программы действовали для компаний из пострадавших отраслей, к которым относится в том числе общепит. С 1 ноября начался второй этап кредитной программы «ФОТ 3.0». Кроме того, власти возобновили программу безвозмездной помощи для предпринимателей — гранты на зарплаты для компаний пострадавших отраслей.
Как пояснил «Ведомостям» советник уполномоченного по защите прав предпринимателей, руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко, медиана ФОТ (половина компаний имеет ФОТ выше этого уровня, а другая половина – ниже. – «Ведомости») за вычетом инфляции в сфере общепита выросла в III квартале 2021 г. на 10% по сравнению доковидным уровнем (III кварталом 2019 г.) – до 241 025 руб. По оценке экспертов, увеличение зарплат в отрасли может быть связано с оттоком мигрантов. Число активных субъектов МСП (юрлица и ИП из единого реестра МСП с платежной активностью) в сфере общепита в III квартале увеличилось за этот период на 7% – до 95 111 компаний.
Индекс роста, рассчитанный экспертами, учитывает также медианный оборот и среднее количество работников на одну компанию МСП. В III квартале 2021 г. медиана оборота у одного субъекта МСП увеличилась на 7% по сравнению с допандемийным уровнем – до 939 448 руб. за квартал, следует из данных института. При этом среднее количество работников, занятых в одной компании общепита, снизилось на 8% – до 14 человек. По оценке экспертов, на это также мог повлиять отток мигрантов и нежелание предпринимателей нанимать большее число сотрудников при более высоких зарплатах. Фактически это означает рост производительности, констатируют аналитики.
Несмотря на то, что Индекс в общепите находится в зоне «умеренного роста», состояние отрасли может отличаться по сегментам. Ее в основном вытягивают сервисы по доставке и сетевые предприятия, в то время как классический ресторанный сегмент чувствует себя хуже, поясняется в исследовании. Кроме того, по оценкам экспертов, введение серьезных ограничений в отрасли в IV квартале 2021 г. создает риск отката общепита к уровню 2020 г.
«Имея один из худших темпов падения в 2020 г., отрасль начала восстанавливаться. Но потери не могут быть компенсированы полностью – динамика падения (прежде всего оборотов) за 2020 г. превышает динамику их роста в 2021-м», – отмечают эксперты.
Отрасль общепита, традиционно находящаяся в «серой» зоне, действительно обеляется, отмечает председатель «Опоры России» Александр Калинин. По его оценке, самая системная причина – снижение страховых взносов: так как доля труда в этом секторе высокая, у компаний появился стимул выходить из тени.
Тенденцию к обелению сферы общественного питания подтверждает и сопредседатель экспертного совета Корпорации МСП Сергей Миронов. По его словам, отрасль уже реагирует на предстоящие изменения по освобождению от НДС для услуг общественного питания. Благодаря этому будут созданы дополнительные позитивные условия для развития бизнеса в этой сфере, считает он.
Помимо антикризисных мер в виде льготных кредитов, привязанных к фонду оплаты труда и числу сотрудников, а также выплаты безвозмездных субсидий, обелению могла способствовать и цифровизация систем ФНС, считает Калинин. По его словам, у ФНС сейчас большой арсенал по выявлению теневой занятости и серых зарплат. В частности, служба сравнивает зарплаты в компании со средней зарплатой в этом секторе и при сильном отклонении приходит с проверкой, рассказывает Калинин. Кроме того, налоговая проводит проверки контрольно-кассовой техники (ККТ), что обязывает бизнес показывать реальный оборот. В условиях налоговых льгот компании выгоднее работать «в белую», резюмирует председатель «Опоры России».
«Мы внутри сферы общественного питания планируем за следующий год провести всю необходимую работу и завершить ее «обеление». Пока еще рано говорить о каких-то масштабных итогах, но отмечу, что отрасль пошла навстречу, и определенные результаты есть», – отмечает Миронов.