Эксперты зафиксировали обеление сферы общепита из-за антикризисных мер

В марте 2020 г. из-за ситуации с COVID-19 президент России Владимир Путин предложил в два раза снизить ставку страховых взносов для МСП на зарплаты выше уровня МРОТ (в 2020 г. был равен 12 130 руб., в 2021 г. — 12 792 руб.). Мера действует бессрочно для организаций и ИП, зарегистрированных в Едином реестре МСП до 1 апреля 2020 г. Кроме того, с 1 января 2022 г. компании общепита, выручка которых не превышает 2 млрд руб., а численность персонала — 1 500 человек, будут освобождены от уплаты НДС. Такие поправки в Налоговый кодекс одобрены Госдумой в июне этого года. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал ранее, что эксперимент по отмене НДС для рестораторов позволит обелить бизнес и получить дополнительные налоги.

Также в качестве антикризисной меры правительство запустило программу кредитования по льготной ставке «ФОТ 2.0», а затем ее продолжение «ФОТ 3.0» . Размер кредита рассчитывается по формуле один МРОТ на одного сотрудника, умноженные на 12 месяцев. Программы действовали для компаний из пострадавших отраслей, к которым относится в том числе общепит. С 1 ноября начался второй этап кредитной программы «ФОТ 3.0». Кроме того, власти возобновили программу безвозмездной помощи для предпринимателей — гранты на зарплаты для компаний пострадавших отраслей.