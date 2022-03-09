В мире может возникнуть дефицит подсолнечного масла из-за Украины

Еще месяц назад LMC International ожидала увеличения поставок из Черноморского региона на 2 млн т до 13,5 млн т. Теперь же рынок отреагировал ростом цен: по данным американской CME Group, стоимость апрельского фьючерса подсолнечного масла из Черноморского региона подошла к отметке $1599 за 1 т, а майского и июньского достигла $1604 за 1 т. По данным Всемирного банка, средняя цена 1 т подсолнечного масла в феврале 2022 г. составила $1472, в то время как еще в январе это было $1379, а в декабре 2021 г. – $1361 за 1 т.