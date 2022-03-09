В мире может возникнуть дефицит подсолнечного масла из-за Украины

В мире может возникнуть дефицит подсолнечного масла из-за УкраиныРастут цены и на пальмовое масло
Рынок пищевых масел сталкивается с «идеальным штормом» в результате того, что не менее 60% экспорта подсолнечного масла из Черноморского региона (около 8 млн т в год) задерживается в текущем году из-за боевых действий на Украине, а украинская и российская посевные компании рискуют быть сорванными или значительно сокращенными, заявил председатель консалтинговой компании LMC International Джеймс Фрай, передает Bloomberg.
Еще месяц назад LMC International ожидала увеличения поставок из Черноморского региона на 2 млн т до 13,5 млн т. Теперь же рынок отреагировал ростом цен: по данным американской CME Group, стоимость апрельского фьючерса подсолнечного масла из Черноморского региона подошла к отметке $1599 за 1 т, а майского и июньского достигла $1604 за 1 т. По данным Всемирного банка, средняя цена 1 т подсолнечного масла в феврале 2022 г. составила $1472, в то время как еще в январе это было $1379, а в декабре 2021 г. – $1361 за 1 т.
А цены на пальмовое масло, ключевым производителем которого является Малайзия, могут преодолеть $1938 за 1 т к июлю 2022 г. из-за проблем с рабочей силой и логистикой – такая информация содержится в отчетах Всемирной организации продовольствия ООН. По данным LMC International, цены на пальмовое масло начнут снижаться только к III кварталу текущего года. На малазийской бирже Bursa Malaysia майский фьючерс на поставку пальмового масла торговался в среду, 9 марта, в районе отметки в $1583 за 1 т. В январе цена этого товара, по данным министерства сельского хозяйства США, колебалась вокруг $1300 за 1 т.