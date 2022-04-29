Правительство определило условия досрочного выкупа взятого в лизинг имущества

Правительство определило условия досрочного выкупа взятого в лизинг имуществаВ отрасли считают законопроект своевременной мерой
Правительство подготовило законопроект, который позволяет досрочно выкупить имущество, взятое в лизинг, без пеней и штрафов, заявил 28 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. По его словам, мера направлена на поддержку лизингополучателей, она будет действовать до конца года – за это время участники рынка смогут выстроить новые логистические цепочки и найти других поставщиков.
У компании появляется право обратиться к лизинговой компании с требованием досрочно передать ей в собственность предмет лизинга или его часть и не платить неустойку при соблюдении двух условий. Если договор заключен до 1 марта и если плата по нему увеличилась с 1 марта или будет увеличена до 31 декабря 2022 г. Это следует из проекта поправок в закон № 164 «О финансовой аренде (лизинге)», документ есть у «Ведомостей».
Согласно законопроекту лизинговая компания должна будет в течение 10 дней подсчитать стоимость имущества в лизинге – она определяется в соответствии с договором и фиксируется на дату направления требования о выкупе. При этом комиссия, или вознаграждение, если она предусмотрена договором, не может превышать 1% от выкупной цены, следует из проекта поправок. У компании будет пять рабочих дней на оплату, а затем еще пять дней на заключение договора купли-продажи. При этом норма действует, даже если договором не предусмотрен переход права собственности на имущество к лизингополучателю, говорится в документе.