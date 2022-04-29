Правительство определило условия досрочного выкупа взятого в лизинг имущества

Согласно законопроекту лизинговая компания должна будет в течение 10 дней подсчитать стоимость имущества в лизинге – она определяется в соответствии с договором и фиксируется на дату направления требования о выкупе. При этом комиссия, или вознаграждение, если она предусмотрена договором, не может превышать 1% от выкупной цены, следует из проекта поправок. У компании будет пять рабочих дней на оплату, а затем еще пять дней на заключение договора купли-продажи. При этом норма действует, даже если договором не предусмотрен переход права собственности на имущество к лизингополучателю, говорится в документе.