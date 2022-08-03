Инфляция в Турции побила новый рекорд

Инфляция в Турции побила новый рекордОна уже второй месяц держится близко к отметке 80%
Инфляция в Турции в июле обновила максимум с сентября 1998 г. и составила 79,6%. В июне годовая инфляция составляла 78,6%. Об этом свидетельствуют данные статистического института страны Turkstat.
На мировой арене Турция уступает только таким странам, как Ливан, Венесуэла и Зимбабве, показатели инфляции которых выражаются трехзначными числами.
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