Зеленая сделка откладывается из-за энергокризиса

Сейчас только в Германии готовятся к вводу в эксплуатацию шесть плавучих СПГ-терминалов, о последнем из которых было объявлено 2 сентября. В мае Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить 210 млрд евро в течение 10 лет, чтобы максимально снизить к 2027 г. зависимость ЕС от поставок российских энергоресурсов. На дополнительную инфраструктуру, связанную с нефтью, нефтепродуктами и газом, предлагалось выделить 12 млрд евро. В конце августа ЕК согласно инициативе REPowerEU повысила эти расходы уже до 300 млрд евро.