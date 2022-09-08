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Зеленая сделка откладывается из-за энергокризиса

Разрыв Европы с Россией требует масштабных инвестиций в традиционную энергетику
Илья Лакстыгал
Один из плавучих СПГ-терминалов планируется построить в порту Эльбехафен в Германии / Getty Images

Правительствам европейских стран придется потратить этой зимой не менее 50 млрд евро на новую инфраструктуру для обеспечения поставок импортных нефтепродуктов и угля. Об этом сообщила 7 сентября Financial Times со ссылкой на подсчеты аналитического центра Ember Climate. Вместе со строительством новых СПГ-терминалов для приема сжиженного газа, инвестиции в которые надо будет возвратить, это может серьезно замедлить выполнение условий зеленой сделки по отказу от «грязных» источников энергии и достижению углеродной нейтральности ЕС к 2050 г.

Сейчас только в Германии готовятся к вводу в эксплуатацию шесть плавучих СПГ-терминалов, о последнем из которых было объявлено 2 сентября. В мае Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить 210 млрд евро в течение 10 лет, чтобы максимально снизить к 2027 г. зависимость ЕС от поставок российских энергоресурсов. На дополнительную инфраструктуру, связанную с нефтью, нефтепродуктами и газом, предлагалось выделить 12 млрд евро. В конце августа ЕК согласно инициативе REPowerEU повысила эти расходы уже до 300 млрд евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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