Зеленая сделка откладывается из-за энергокризиса

Зеленая сделка откладывается из-за энергокризисаРазрыв Европы с Россией требует масштабных инвестиций в традиционную энергетику
Правительствам европейских стран придется потратить этой зимой не менее 50 млрд евро на новую инфраструктуру для обеспечения поставок импортных нефтепродуктов и угля. Об этом сообщила 7 сентября Financial Times со ссылкой на подсчеты аналитического центра Ember Climate. Вместе со строительством новых СПГ-терминалов для приема сжиженного газа, инвестиции в которые надо будет возвратить, это может серьезно замедлить выполнение условий зеленой сделки по отказу от «грязных» источников энергии и достижению углеродной нейтральности ЕС к 2050 г.
Сейчас только в Германии готовятся к вводу в эксплуатацию шесть плавучих СПГ-терминалов, о последнем из которых было объявлено 2 сентября. В мае Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить 210 млрд евро в течение 10 лет, чтобы максимально снизить к 2027 г. зависимость ЕС от поставок российских энергоресурсов. На дополнительную инфраструктуру, связанную с нефтью, нефтепродуктами и газом, предлагалось выделить 12 млрд евро. В конце августа ЕК согласно инициативе REPowerEU повысила эти расходы уже до 300 млрд евро.