На границы России закупают мобильные комплексы для досмотра груза

На границы России закупают мобильные комплексы для досмотра грузаБольшая часть оборудования будет брошена на загруженное китайское направление
Иностранное оборудование на пограничных таможенных пунктах заменят на мобильные инспекционно-досмотровые комплексы (МИДК) отечественного производства. Ими Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует оснастить семь таможен – Астраханскую, две Находкинские, Владивостокскую, Читинскую, Уссурийскую и Бурятскую. Эта информация указана в закупочной документации электронного аукциона, размещенной на портале госзакупок 12 августа. Срок подачи заявок – до 28 августа.
За 1,96 млрд руб. ФТС рассчитывает получить семь МИДК, которые смогут перемещаться своим ходом по автодорогам, осуществлять инспекцию контейнеров, крупногабаритных грузов и транспортных средств с помощью системы видеонаблюдения и отображать полученные рентгеновские изображения.
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