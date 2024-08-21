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На границы России закупают мобильные комплексы для досмотра груза

Большая часть оборудования будет брошена на загруженное китайское направление
Мария Арялина
С 2022 г. значительная часть экспортно-импортных грузопотоков переориентировалась с западных границ России на восточные/ Юрий Лашов / РИА Новости

Иностранное оборудование на пограничных таможенных пунктах заменят на мобильные инспекционно-досмотровые комплексы (МИДК) отечественного производства. Ими Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует оснастить семь таможен – Астраханскую, две Находкинские, Владивостокскую, Читинскую, Уссурийскую и Бурятскую. Эта информация указана в закупочной документации электронного аукциона, размещенной на портале госзакупок 12 августа. Срок подачи заявок – до 28 августа.

За 1,96 млрд руб. ФТС рассчитывает получить семь МИДК, которые смогут перемещаться своим ходом по автодорогам, осуществлять инспекцию контейнеров, крупногабаритных грузов и транспортных средств с помощью системы видеонаблюдения и отображать полученные рентгеновские изображения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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