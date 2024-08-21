На границы России закупают мобильные комплексы для досмотра груза

Иностранное оборудование на пограничных таможенных пунктах заменят на мобильные инспекционно-досмотровые комплексы (МИДК) отечественного производства. Ими Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует оснастить семь таможен – Астраханскую, две Находкинские, Владивостокскую, Читинскую, Уссурийскую и Бурятскую. Эта информация указана в закупочной документации электронного аукциона, размещенной на портале госзакупок 12 августа. Срок подачи заявок – до 28 августа.