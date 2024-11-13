Экономисты ЦМАКПа предупредили об угрозе стагфляции в России

При текущем уровне безрисковой доходности в 18,4% годовых по ОФЗ со сроком погашения через пять лет инвестпроекты со сроками окупаемости до пяти лет должны за это время начать приносить суммарную чистую прибыль в 130% от вложенных средств, чтобы сохранить для инициаторов экономический смысл, утверждают в ЦМАКПе. Банк России считает, что накопленный уровень инвестиционной активности достаточен для расширения мощностей, но объем инвестиций в машины и оборудование, необходимых для расширения мощностей, с 2020 г. увеличился только на 2,9%, а за 2022–2023 гг. сократился на 8,0%, подчеркивают авторы исследования.