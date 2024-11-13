Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Экономисты ЦМАКПа предупредили об угрозе стагфляции в России

Высокая ключевая ставка не снижает инфляцию, но давит на экономику
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости

Высокая ключевая ставка ЦБ создает угрозу стагфляции – одновременной стагнации или спада экономики при высокой инфляции, заявляют эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в аналитической записке «О рисках стагфляции в российской экономике». Политика ЦБ по борьбе с инфляцией создает недопустимо высокие риски рецессии в реальном секторе экономики, особенно в секторах с низкой рентабельностью и длительными сроками реализации проектов, в первую очередь в машиностроении, считают эксперты.

Высокая ключевая ставка в 21% сильно давит на экономику, но оказывает лишь ограниченное влияние на инфляцию: темпы роста цен остаются выше целевых 4%, на конец 2024 г. регулятор ожидает 8–8,5%. Низкая эффективность ставки связана с тем, что существенная часть проинфляционных факторов в российской экономике связана не с повышенным спросом, который стремится сдержать ЦБ, а с конъюнктурными ситуационными шоками со стороны предложения. В их числе цены на импортную и сезонную продукцию, рост регулируемых тарифов на услуги, усложнение логистики и международных расчетов.

Действия ЦБ дополнительно ускоряют инфляцию, считают экономисты ЦМАКПа. На фоне повышения ставок производители и продавцы перекладывают в цены рост процентных и квазипроцентных издержек, таких как лизинговые платежи за технику и плата за аренду. «Проинфляционный эффект повышения процентных и квазипроцентных платежей минимум вдвое превышает аналогичный эффект от ускоренного повышения оплаты труда», – оценили в ЦМАКПе. При этом ЦБ также не удается сдержать высокими ставками потребительское кредитование – из-за недостаточной финансовой грамотности населения и сильного эффекта «отложенного потребления», говорят экономисты.

Растущая ключевая ставка разгоняет и расходы бюджета на обслуживание долга и субсидирование программ льготного кредитования и софинансирования инвестиционных проектов. Причем растущий дефицит будет покрываться за счет средств на бюджетных счетах в Банке России, включая ФНБ, что приведет к росту денежной эмиссии, говорится в записке.

Авторы предупреждают о риске экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время: «Оценки, сделанные с применением инструментов опережающих индикаторов, показывают, что для предотвращения перехода российской экономики к отрицательным темпам прироста годового ВВП ключевая ставка ЦБ РФ к середине 2025 г. должна быть снижена примерно до 15–16% годовых».

Полномасштабный кризис в экономике может начаться уже в первом полугодии 2025 г., если ключевая ставка продолжит повышаться, пояснил «Ведомостям» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. Есть риски увеличения неплатежей со стороны контрагентов, на что крупные компании отреагируют сворачиванием производства.

При текущем уровне безрисковой доходности в 18,4% годовых по ОФЗ со сроком погашения через пять лет инвестпроекты со сроками окупаемости до пяти лет должны за это время начать приносить суммарную чистую прибыль в 130% от вложенных средств, чтобы сохранить для инициаторов экономический смысл, утверждают в ЦМАКПе. Банк России считает, что накопленный уровень инвестиционной активности достаточен для расширения мощностей, но объем инвестиций в машины и оборудование, необходимых для расширения мощностей, с 2020 г. увеличился только на 2,9%, а за 2022–2023 гг. сократился на 8,0%, подчеркивают авторы исследования.

Они подсчитали, что более 40% предприятий в обрабатывающей промышленности отмечают дорогие кредиты как фактор, ограничивающий рост производства, против 20–25% в прошлые годы. Исследователи отдельно подчеркивают, что ключевыми для компаний стали именно финансовые ограничения, а не проблемы с мощностями, о которых заявляет ЦБ на основании собственных опросов предприятий.

Также в ЦМАКПе указывают на «высокий потенциал корпоративных дефолтов и банкротств» предприятий обрабатывающей промышленности из-за повышенного уровня нагрузки процентных платежей на прибыль. Опросы РСПП показали, что в III квартале 2024 г. доля компаний, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов, взлетела до 37% против 20–22% в среднем в предшествующий период 2021–2024 гг. Предприниматели объяснили это ограниченным доступом к кредиту и резким замедления динамики средств на рублевых расчетных счетах предприятий.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных