Экономисты ЦМАКПа предупредили об угрозе стагфляции в России

Экономисты ЦМАКПа предупредили об угрозе стагфляции в РоссииВысокая ключевая ставка не снижает инфляцию, но давит на экономику
Высокая ключевая ставка ЦБ создает угрозу стагфляции – одновременной стагнации или спада экономики при высокой инфляции, заявляют эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в аналитической записке «О рисках стагфляции в российской экономике». Политика ЦБ по борьбе с инфляцией создает недопустимо высокие риски рецессии в реальном секторе экономики, особенно в секторах с низкой рентабельностью и длительными сроками реализации проектов, в первую очередь в машиностроении, считают эксперты.
Высокая ключевая ставка в 21% сильно давит на экономику, но оказывает лишь ограниченное влияние на инфляцию: темпы роста цен остаются выше целевых 4%, на конец 2024 г. регулятор ожидает 8–8,5%. Низкая эффективность ставки связана с тем, что существенная часть проинфляционных факторов в российской экономике связана не с повышенным спросом, который стремится сдержать ЦБ, а с конъюнктурными ситуационными шоками со стороны предложения. В их числе цены на импортную и сезонную продукцию, рост регулируемых тарифов на услуги, усложнение логистики и международных расчетов.
Действия ЦБ дополнительно ускоряют инфляцию, считают экономисты ЦМАКПа. На фоне повышения ставок производители и продавцы перекладывают в цены рост процентных и квазипроцентных издержек, таких как лизинговые платежи за технику и плата за аренду. «Проинфляционный эффект повышения процентных и квазипроцентных платежей минимум вдвое превышает аналогичный эффект от ускоренного повышения оплаты труда», – оценили в ЦМАКПе. При этом ЦБ также не удается сдержать высокими ставками потребительское кредитование – из-за недостаточной финансовой грамотности населения и сильного эффекта «отложенного потребления», говорят экономисты.
Растущая ключевая ставка разгоняет и расходы бюджета на обслуживание долга и субсидирование программ льготного кредитования и софинансирования инвестиционных проектов. Причем растущий дефицит будет покрываться за счет средств на бюджетных счетах в Банке России, включая ФНБ, что приведет к росту денежной эмиссии, говорится в записке.
Авторы предупреждают о риске экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время: «Оценки, сделанные с применением инструментов опережающих индикаторов, показывают, что для предотвращения перехода российской экономики к отрицательным темпам прироста годового ВВП ключевая ставка ЦБ РФ к середине 2025 г. должна быть снижена примерно до 15–16% годовых».
Полномасштабный кризис в экономике может начаться уже в первом полугодии 2025 г., если ключевая ставка продолжит повышаться, пояснил «Ведомостям» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. Есть риски увеличения неплатежей со стороны контрагентов, на что крупные компании отреагируют сворачиванием производства.
При текущем уровне безрисковой доходности в 18,4% годовых по ОФЗ со сроком погашения через пять лет инвестпроекты со сроками окупаемости до пяти лет должны за это время начать приносить суммарную чистую прибыль в 130% от вложенных средств, чтобы сохранить для инициаторов экономический смысл, утверждают в ЦМАКПе. Банк России считает, что накопленный уровень инвестиционной активности достаточен для расширения мощностей, но объем инвестиций в машины и оборудование, необходимых для расширения мощностей, с 2020 г. увеличился только на 2,9%, а за 2022–2023 гг. сократился на 8,0%, подчеркивают авторы исследования.
Они подсчитали, что более 40% предприятий в обрабатывающей промышленности отмечают дорогие кредиты как фактор, ограничивающий рост производства, против 20–25% в прошлые годы. Исследователи отдельно подчеркивают, что ключевыми для компаний стали именно финансовые ограничения, а не проблемы с мощностями, о которых заявляет ЦБ на основании собственных опросов предприятий.
Также в ЦМАКПе указывают на «высокий потенциал корпоративных дефолтов и банкротств» предприятий обрабатывающей промышленности из-за повышенного уровня нагрузки процентных платежей на прибыль. Опросы РСПП показали, что в III квартале 2024 г. доля компаний, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов, взлетела до 37% против 20–22% в среднем в предшествующий период 2021–2024 гг. Предприниматели объяснили это ограниченным доступом к кредиту и резким замедления динамики средств на рублевых расчетных счетах предприятий.