Что нового показал ЕС в санкционной «гонке вооружений» с Россией

Что нового показал ЕС в санкционной «гонке вооружений» с РоссиейОн запретил признавать решения по «закону Лугового» и позволил размораживать средства для выплаты компенсаций
Евросоюз (ЕС) 16 декабря опубликовал 15-й пакет санкций против России в связи с боевыми действиями на Украине. Кроме новых российских подсанкционных юридических и физических лиц Брюссель также обновил и свои юридические механизмы, призванные бороться с российскими защитными антисанкционными механизмами, в частности «законом Лугового». Заявленная цель – защита и уменьшение убытков зарегистрированных в ЕС юрлиц.
В первую очередь ЕС запретил компаниям, зарегистрированным на территории стран – членов сообщества, признавать или исполнять решения российских судов, вынесенные на основании ст. 248 Арбитражного процессуального кодекса (АПК), а также ее аналогов, под чем сразу угадывается так называемый «закон Лугового» (171-ФЗ от 08.06.2020), внесший в АПК статьи 248.1 и 248.2. Эта норма позволяет российским лицам переносить некоторые споры, связанные с санкциями, в отечественные суды и добиваться вынесения запретов для иностранцев инициировать или продолжать разбирательства за рубежом.
«Решения [по «закону Лугового»] мешали противоположной стороне начинать или продолжать разбирательство в юрисдикции, отличной от России, что является явным нарушением устоявшихся международных принципов и практики и часто приводило к непропорционально высоким финансовым штрафам для европейских компаний. Новая мера препятствует применению этих штрафов против операторов ЕС в Европе», – пишет ЕС.
«Штрафы», которым подвергались зарегистрированные в ЕС компании при нарушении этой нормы, в Брюсселе назвали «непропорционально высокими». Одним из примеров подобных «штрафов» стало решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскать с Deutsche Bank 238,1 млн евро в пользу «Русхимальянса» в конце мая 2024 г. «Новая мера предотвращает применение этих штрафных санкций в отношении операторов ЕС в Европе», – говорится в сообщении.
Ранее, в рамках 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, утвержденного в конце июня 2024 г., Брюссель утвердил механизмы противодействия ст. 248 АПК. В частности, запретил европейским компаниям вступать в сделки, равно прямые и непрямые, с любыми российскими компаниями и организациями, подавшими иск против европейской компании в соответствии со ст. 248 АПК. Компании, с которыми запрещается совершать сделки, должны быть перечислены в специальном санкционном перечне. Но он пока пуст.
Как отмечает адвокат, партнер фирмы BGP Litigation Сергей Гландин, этот запрет похож на прошедший 3 декабря палату представителей конгресса США так называемый закон Уэсли Ханта, где также содержится запрет признавать и приводить в исполнение российские судебные решения против американского бизнеса на основании ст. 248 АПК РФ. Он был внесен сразу в обе палаты конгресса в сентябре.
Теперь, по мнению Гландина, следует ожидать по итогам нового пакета санкций или даже, возможно, следующего наконец появления того самого списка, где будут фигурировать компании, воспользовавшиеся ст. 248 АПК РФ. «Возможно, список будет составлен по аналогии со «списком вторичных санкций», предусмотренных одиннадцатым санкционным пакетом, но появившихся лишь в тринадцатом и четырнадцатом», – говорит юрист.
Но в этой мере ЕС по непризнанию приведения в исполнение российских решений и антиисковых запретов кроется большая проблема, считает Гландин. Норма распространяется не на субъекты делового оборота, а прямо предписывает судам государств – членов ЕС не признавать и не приводить в исполнение судебные акты российских юрлиц, вынесенные в России по ст. 248 АПК РФ.
По словам юриста, Совет Европейского союза своими политическими решениями и изменениями в соответствующие регламенты не вправе регулировать процессуальное право, которое входит в предмет ведения стран – членов ЕС.
«Кто-то, может, даже из местных субъектов делового оборота либо какие-то государства-члены могут посчитать, что это нарушение компетенций Совета ЕС, – говорит Гландин. – И оспорить нормы как противоречащие первичному праву ЕС».
В свою очередь юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко считает, что новые правила ЕС, закрепленные в регламентах, будут действовать прямо и непосредственно на территории ЕС. «Дополнительная имплементация государствами-членами не обязательна. В то же время важно отметить, что решения российских судов по 248.1. АПК и ранее невозможно было признать на территории ЕС», – говорит Бойко.
Еврокомиссия (ЕК) еще в июне в ответах на вопросы по санкциям поясняла, что компании ЕС, прекращающие контракт с российской фирмой для соблюдения санкций, «защищены от возможных судебных претензий в ЕС». Но против них могут подать иск в России, и их активы могут быть изъяты там». И поэтому уже тогда был создан юридический базис для европейских компаний, позволяющий возместить ущерб за счет возможных активов соответствующих российских истцов в Евросоюзе.
А именно, как отмечает Гландин, позволяющий проигравшему в России суд европейскому юрлицу взыскать уже через европейский суд свои потери с учетом расходов на адвокатов. «Но с июня по ноябрь нами не было зафиксировано таких историй», – говорит он.
Что такое «закон Лугового»
«Закон Лугового», вступивший в силу в 2020 г., дополнил Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) статьями 248.1 и 248.2. Эти нормы установили исключительную компетенцию российских арбитражных судов по спорам с участием подсанкционных лиц и по искам, связанным с применением санкций. Также они дали участникам таких процессов право добиваться запрета инициировать или продолжать разбирательство за рубежом, даже если в договоре стороны закрепили иную подсудность.
В рамках 15-го пакета санкций вечером 16 декабря в журнале Евросоюза были опубликованы изменения в регламент ЕС 269/2014. Они позволяют разблокировать остатки наличности, хранящиеся в центральных депозитариях ценных бумаг.
«Это отступление необходимо в контексте растущего числа судебных разбирательств и ответных мер в России, которые позволяют определенным юридическим лицам и их основным клиентам арестовывать активы центральных депозитариев ЕС, хранящиеся в России, без предварительного согласия этих депозитариев», – объясняется в документе. Отмечается, что это решение будет применяться «во всех странах-членах».
По словам Бойко, это обновление «можно отнести к качественным изменениям». «Теперь регламент 269/2014 устанавливает возможность списания средств со счетов российских организаций в ответ на принудительное списание рублевых активов Euroclear и Clearstream в рамках указов президента России № 665, № 198, иных указов, а также судебных решений», – поясняет юрист.
Контрсанкционный 665-й указ, принятый в сентябре прошлого года, установил временный порядок исполнения обязательств Минфина по суверенным евробондам в условиях ограничений по проведению платежей иностранными контрагентами. В соответствии с ним держатели бумаг имеют право обратиться в НРД для получения дохода по ним на счет в любом банке, в том числе иностранном, но счет должен быть рублевым. Перечисления осуществляются в национальной валюте по курсу Банка России.
По указу № 198, если выплаты по бумагам зачислены на счет «С» иностранного номинального держателя или платежного агента до дня вступления в силу документа (19 марта 2024 г.), владелец-резидент вправе получить причитающиеся ему выплаты за счет средств со спецсчетов. Условие – после 1 марта 2022 г. в цепочке владения бумагами не должно быть недружественных иностранцев. Но указ затрагивает только российские акции, корпоративные и государственные облигации, централизованный учет прав на которые осуществляется российским депозитарием. Также под действие указа подпадают ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российского акционерного общества, и еврооблигации, с которыми связаны обязательства российского юридического лица.