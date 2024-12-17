Что нового показал ЕС в санкционной «гонке вооружений» с Россией

Еврокомиссия (ЕК) еще в июне в ответах на вопросы по санкциям поясняла, что компании ЕС, прекращающие контракт с российской фирмой для соблюдения санкций, «защищены от возможных судебных претензий в ЕС». Но против них могут подать иск в России, и их активы могут быть изъяты там». И поэтому уже тогда был создан юридический базис для европейских компаний, позволяющий возместить ущерб за счет возможных активов соответствующих российских истцов в Евросоюзе.